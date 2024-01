Pedri y Cancelo, los grandes interrogantes que condicionan el once ante Osasuna

El once titular del Barça en la semifinal de la Supercopa contra Osasuna supone un quebradero de cabeza para Xavi Hernández. Por un lado, está apurar las opciones de regreso para Pedri y Joao Cancelo, y por el otro, alinear un equipo muy competitivo, pero teniendo en cuenta que, en caso de clasificarse, tocará disputar la gran final solo 48 horas después.

Tanto Pedri como Cancelo forman parte de la expedición de 25 futbolistas azulgranas en Arabia Saudí. A falta del entrenamiento previo de este miércoles, que será decisivo para tomar una decisión, ninguno de los dos está descartado para la semifinal contra los rojillos. El tinerfeño, que sufrió un problema muscular, podría tener, eso sí, más posibilidades que el portugués, que tuvo una distensión en la rodilla. Ambos están haciendo un gran esfuerzo para no perderse el primer título de la temporada y están a la espera de recibir el alta médica.

Xavi, de todos modos, quiere esperar antes de definir un once donde las principales dudas estarían en el centro del campo y el ataque. Por mucho que tuviera la intención de reservar a alguna pieza importante de cara a una hipotética final, en defensa apenas tiene margen de maniobra el egarense, pues aunque Iñigo Martínez también ha viajado, en su caso sí está totalmente descartado y no volverá, al menos, en un mes. Sí se da por hecho el regreso de Balde tras no jugar en Barbastro por una indisposición.

Joao Félix, en la cuerda floja

Frenkie de Jong y Gündogan son fijos en el centro del campo y parece difícil que descansen. El neerlandés ocuparía el pivote y el alemán, uno de los interiores. El otro, en principio, será para Sergi Roberto. El capitán descansó de inicio en la Copa del Rey para ser titular en esta semifinal, aunque también podría tener opciones Fermín López tras su buen partido en Barbastro.

Arriba es donde hay un abanico más grande de posibilidades. Lewandowski se da prácticamente por seguro en punta de ataque y podría estar escudado en bandas por Raphinha y Ferran Torres, aunque por el de Foios podría entrar Lamine. Todo apunta a que Joao Félix pagará los 'platos rotos' de su indolente actitud en el último partido.

El once del Barça ante Osasuna podría estar formado por: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Frenkie de Jong. Gündogan, Sergi Roberto; Raphinha, Lewandowski y Ferran.