Memphis, un año y medio con demasiados factores en contra

Empezó bien pero algunas lesiones y la llegada de muchos delanteros le han complicado su vida en el Barça Su gran avalador, Koeman, fue reemplazado por Xavi, que no acaba de confiar del todo en él

Todavía quedan muchos días para que se cierre el mercado invernal de fichajes y no se sabe qué pasará finalmente con Memphis Depay. El Atlético de Madrid ha pedido su cesión para suplir la baja de Joao Félix y el Manchester United es otro de los equipos que está atento a su situación personal por lo que pueda pasar. En el Barça tienen muy claro que sólo saldrá si el club donde vaya se hace cargo de su ficha y además lo compensa económicamente aunque el jugador finaliza su contrato el 30 de junio.

La trayectoria de Memphis en el club azulgrana no se puede tildar de fracaso pero si de pequeña decepción porque nunca ha acabado de cumplir con las expectativas creadas cuando se incorporó en verano de 2021. Y no ha sido únicamente por su culpa. El holandés ha tenido demasiados factores en contra desde su llegada al Camp Nou. Por empezar, su fichaje se confirmó en el tercer intento.

Koeman, que lo había dirigido en la selección holandesa, pidió su fichaje tan sólo llegar al FC Barcelona en el 2020. Entre el club azulgrana y el Olympique de Lyon no se pudieron poner de acuerdo en verano y tampoco en invierno, cuando el Barça volvió a la carga por él, y entonces decidieron esperar al verano de 2021 para incorporarlo con la carta de libertad pues finalizaba su contrato con el club francés.

Firmó por dos temporadas pero en principio tenía el compromiso que le harían un contrato por tres años. Pero hubo cambio de presidente y Laporta pidió renegociar ciertas cantidades que tenía pactadas con la directiva de Bartomeu. Memphis accedió renunciando a ofertas económicas más altas que tenía de otros clubes pero firmando un contrato más corto de lo previsto. También fue clave que la nueva directiva ratificara a Ronald Koeman, su gran avalador, en el cargo.

Memphis dejó un gran detalle de calidad en la acción del quinto gol del Barça | sport

Tuvo un inicio de temporada esperanzador, con dos goles y una asistencia en sus tres primeros partidos pero poco a poco su rendimiento fue a la baja y no fue el líder ofensivo que había de intentar mitigar un poco las bajas de Griezmann y Messi. Además sufrió algunas lesiones que no le ayudaron a consolidarse. Una lesión en el muslo le hizo perderse seis partidos y problemas en el tendón de Aquiles otros ocho.

Como ya había sembrado dudas en su rendimiento y físicamente no estaba bien, el Barça decidió reforzarse ofensivamente en el mercado de invierno de la temporada pasada. No sólo llegaron tres nuevos delanteros -Adama, Aubameyang y Ferran Torres- sino que encima su gran valedor, Koeman, fue sustituido por Xavi Hernández, que no lo tuvo entre sus preferencias. También le jugó en contra el buen rendimiento que dieron Auba y Ferran, dos futbolistas claves para la reacción azulgrana en el segundo tramo de la temporada.

Xavi Hernánez elogia a Memphis, una vez se ha cerrado el mercado de fichajes y sabiendo que el delantero continuará en el Barça esta temporada | MAITE JIMÉNEZ

Y este verano los fichajes de Raphinha y Lewandowski, así como la renovación de Dembélé, le dieron la puntilla. Memphis quedó relegado como el último delantero y el Barça intentó que aceptara un traspaso. Con sólo un año de contrato por delante, el delantero prefirió quedarse e intentar convencer a Xavi. Pero es que además, ni ha podido porque las lesiones volvieron a aparecer a principios de temporada. El delantero se ha perdido 12 partidos en 59 días que ha estado de baja por problemas en los muslos.

Sus cifras en el FC Barcelona

Los números de Memphis Depay en su primera temporada en el Barça no son del todo malos pero insuficientes. Jugó 28 partidos de Liga (1.848 minutos) y marcó 12 goles, que le sirvieron para convertirse en el segundo máximo realizador del equipo pero se quedó en blanco en los 6 partidos de Champions. En la Europa League si que marcó, un gol en tres partidos y no jugó en la Copa del Rey.

Esta temporada sólo ha participado en dos partidos de Liga (Cádiz y Elche) y marcó un gol contra los ilicitanos. En el único partido de Copa del Rey contra el Intercity jugó 75 minutos.