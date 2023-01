Mateu Alemany ve opciones de que Memphis vaya al Atlético

El director del Área de Fútbol del Barça no descarta que la operación se haga realidad Alemany entiende que "no nos sobra nadie", pero también asegura que "no puedo anticipar cosas"

Mateu Alemany, director del Área de Fútbol del FC Barcelona, ha atendido a los micrófonos de Movistar antes del encuentro de semifinales de la Supercopa de España entre el Barça y el Betis en Arabia Saudita. El ejecutivo culé ha respondido a varias preguntas relacionadas con el mercado de fichajes de invierno y, en ese sentido, ha abierto la puerta a que la operación para que Memphis Depay firme por el Atlético no puede descartarse.

El máximo responsable deportivo de la entidad ha rechazado cerrar al cien por cien las opciones de que el holandés acabe en el Metropolitano y ha comentado que "veremos". Mateu Alemany entiende que "es un jugador extraordinario y no nos sobra nadie. Tiene mucha calidad... No puedo anticipar cosas".

Y es que la salida del delantero rumbo al Atlético de Diego Simeone depende de muchos factores y, sobre todo, de que las tres partes acaben llegando a un acuerdo económico que, a día de hoy, se antoja complicado. Además, también ha añadido que "estamos satisfechos con la plantillas que hemos confeccionado. Es amplia y con variantes, pero estamos pendientes y atentos a todo, aunque no a un nivel de urgencias".