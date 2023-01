¿Logrará Busquets igualar los partidos de Xavi con la camiseta del Barça?

El centrocampista llegará esta noche a los 700 partidos y Xavi se fue con 767 Esta temporada todavía jugará unos cuántos más y todo dependerá de si renueva el contrato

Esta noche contra el Betis en la segunda semifinal de la Supercopa de España, Sergio Busquets se convertirá en el tercer jugador del FC Barcelona en alcanzar la cifra de 700 partidos oficiales con el primer equipo azulgrana. Por delante sólo le quedan ya dos futbolistas, su actual entrenador, Xavi Hernández, que dejó el club después de 767 partidos jugados y Leo Messi, con 778.

El capitán del Barça finaliza su contrato el 30 de junio así que difícilmente podrá igualar o superar las cifras de Xavi pero todavía no se puede descartar que lo haga porque el asunto de su futuro no está, a día de hoy, definido del todo. Hace meses, Busquets entendía que su ciclo en el Barça podría haber llegado ya a su fin. Le seduce, y mucho, la posibilidad de irse a la MLS, concretamente al Inter de Miami pero hay algunos factores que le están haciendo dudar.

Para empezar, la presión que está ejerciendo su entrenador, Xavi Hernández, para que siga en el equipo la temporada que viene. El técnico ha hablado con él sobre este tema y públicamente no deja de lanzarle elogios. Los últimos, en la rueda de prensa de ayer antes de jugar contra el Betis. "Para mí es un futbolista trascendental para el equipo, vital para el vestidor. Un ejemplo de sacrificio, de liderazgo. No tiene precio. Futbolísticamente es el equilibrio del equipo, ordena a los compañeros. Cuando está y no está se nota. Hay un antes y un después del pivote defensivo con y sin Busi. Siempre lo veremos como un ejemplo, un molde. Este se parece a Busi, este no...Vital", dijo.

Busquets, durante un partido con el Barça | SPORT.es

Las dificultados económicas y el escaso margen salarial para inscribir nuevos fichajes también han obligado al club azulgrana a replantearse que hacer con Busquets y no está descartado que le ofrezcan la renovación, aunque se debería ver por cuánto tiempo y en qué condiciones económicas.

El Barça ya tanteó en verano la posibilidad de renovarlo pero en ese momento el capitán tenía mucho más claro no continuar que ahora. Hay otro factor que pueden ayudar a que se quede más tiempo en Can Barça y es que haya renunciado a la selección española. Podrá centrarse en el equipo azulgrana y no sufrir tanto desgaste físico.

Y si finalmente acaba renovando, no se puede descartar, ni mucho menos, que atrape a Xavi y sus 767 partidos como azulgrana. Hoy, para empezar, firmará su 700, y si el Barça pasa a la final, el domingo jugará el 701. Y sería todo un clásico.