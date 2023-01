Lewandowski y Ansu Fati toman la palabra

Los dos delanteros apuntan al once en una final en la que ser efectivos en ataque es imprescindible Robert y Ansu tienen los mejores promedios goleadores de la plantilla que dirige Xavi Hernández

Xavi insiste en la idea y no se separa de ella. Lo hace en cada entrenamiento, en cada charla individual con sus jugadores, en las ruedas de prensa y en todas las conversaciones futbolísticas privadas que mantiene a diario. Sabe exactamente cómo quiere que juegue su equipo y no tiene ninguna duda de que ese es el camino a seguir porque, de hecho, en el Barça no hay otro: tener el balón y usarlo para atacar. Otra cosa es que la interpretación que hace el equipo sobre el césped no sea siempre la adecuada o lo sea a ratos, sin la continuidad necesaria y deseada.

Construir es mucho más difícil que destruir porque en la creación intervienen muchos elementos. En el Barça, el más importante es cómo atacar, un factor que ante el Real Madrid será clave. Los blancos viven de los errores del rival, materia en la que son, seguramente, los mejores especialistas. Este hecho, sumado a la falta de continuidad blaugrana durante muchas fases de los partidos, obliga a los del Barça a extremar precauciones y, sobre todo, a ser muy efectivos en la finalización. Y ahí dos nombres sobresalen por encima del resto en la plantilla del Barça: Robert Lewandowski y Ansu Fati.

El don del gol

Se puede entrenar la velocidad, la técnica, la intensidad, la fuerza, el pase, la definición, el regate, la estrategia... Todo, más o menos, se puede trabajar, pero hay cosas con las que se nace y una de ellas es el gol. La mejor prueba de ello fue el partido de Lewandowski en las semifinales ante el Betis. Al polaco no se salió casi nada y, por momentos, parecía un futbolista como el resto. Craso error. No lo es porque nació con un don que solo tienen los grandes goleadores, capaces de destacar sin completar buenos partidos. Ante los andaluces marcó dos, uno de ellos anulado. A Robert, en esa particular virtud, solo le acompaña Ansu Fati en la plantilla del Barça. Puede estar mejor o peor físicamente, más o menos animado, con ritmo o sin él, pero necesita media ocasión para poner su firma a los partidos.

Es normal pensar que, ante el Real Madrid, cuando la efectividad será más necesaria que nunca, estas dos piezas sean imprescindibles en el esquema de Xavi Hernández, que no se cansa de pedir más efectividad a su equipo. No solo para abrir el marcador, algo que suele ser habitual, sino también para cerrar los partidos.

El mejor promedio

Lewandowski es un regalo para el Barça. En su primera temporada en el Camp Nou, tras disputar 21 partidos, ya ha sido capaz de marcar 19 goles, además de dar cuatro asistencias. Todo ello en 1.720 minutos, lo que da un promedio de un tanto cada noventa minutos. El polaco ha marcado en todas las competiciones en las que ha participado: LaLiga (13 goles), Champions (5) y Supercopa de España (1). No estuvo convocado para el partido de Copa ante el Intercity, pero sí estará en Ceuta el próximo jueves al tener que cumplir aún dos partidos de sanción en el torneo de la regularidad, donde Joselu le sigue en la clasificación del Pichichi con nueve goles, tres de ellos de penalti (los trece de Lewy los ha firmado en jugada), como Benzema, que suma ocho junto a Muriqi, Borja Iglesias y Iago Aspas. Robert es el responsable del 35,8% de los 53 goles totales que ha marcado el Barça esta temporada.

El segundo mejor promedio

Por su parte, Ansu luce el segundo mejor promedio de la plantilla, aunque, obviamente, muy alejado de los números de su compañero. De hecho, el canterano ha participado en tres partidos más (24) que Lewandowski (21), auncon muchos menos minutos (899), tiempo de sobras para marcar cinco goles, el último de ellos una obra de arte en la prórroga ante el Betis en las semifinales de la Supercopa de España. Xavi dijo tras el partido que “debió salir antes”. Y es que Ansu nació con el mismo don de Robert y solo la falta de continuidad ha evitado que los 179 minutos que necesita para ver puerta sean aún muchos menos, lo que no impide que supere en esa faceta a futbolistas como Dembélé o Ferran Torres.

Los datos de Ansu Fati son curiosos. Es, junto a Dembélé, el único blaugrana que ha participado en 24 partidos esta campaña, aunque, a nivel de minutos, ocupa la decimocuarta posición. Lo explica el haber sido solo titular en siete partidos, una circunstancia que, paradójicamente, no le ha servido para engordar sus registros goleadores. Solo ha marcado siendo titular ante el Villarreal en LaLiga, en casa. Los otros cuatro goles los ha logrado saliendo desde el banquillo (Real Sociedad y Cádiz en LaLiga, Intercity en la Copa y Betis en la Supercopa). Además, estos cuatro tantos han sido lejos del Camp Nou. El Real Madrid le espera esta noche y Ansu, junto a Robert, ha aceptado el reto.

Dembélé, el mejor aliado

Ousmane le está dando la razón a Xavi Hernández en cada partido. Ya no solo en lo que a números se refiere, sino también en su capacidad para echarse el equipo a la espalda cuando van mal dadas. Lo ha demostrado en varias ocasiones esta temporada, en la que ha sido capaz de marcar siete tantos sin ser un goleador puro. También ha exhibido una de sus mejores virtudes asistiendo hasta en siete ocasiones para sus compañeros. Sin duda, Dembélé, al que Xavi cambió por precaución ante el Betis, es uno de los jugadores clave para ganar la Supercopa de España.