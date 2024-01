Laporta no descarta tener un equipo en el Dakar

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acudió al campamento del Dakar en Riyadh invitado por el ministro de deportes saudí, Abdulaziz bin Turki Al-Faisalvisitar, y aprovechó para departir con Nasser Al-Attiyah, pentacampeón del Dakar y culé confeso.

El presidente azulgrana sorprendió a los presentes cuando no descartó poder tener algún equipo en el Dakar. "Sí, me me imagino un equipo del Barça aquí y ya nos lo han planteado alguna vez. Claro que me lo imagino, pero cuando veo todo lo que arrastra y representa no es fácil. Si el Barça si participa en alguna competición es para ganar y aquí hay gente muy buena, muy preparada; tendríamos que tener muy buen piloto y además muy buen equipo", ha explicado.

El presidente se mostró encantado con la visita. "Aprovechando que estamos en Riad y este es el día de descanso, nos ha invitado el ministro que para nosotros es un gran honor. Pero es un descanso activo como podéis ver: todo el mundo está arreglando los coches, las motos, hemos visitado a Nasser, que lo conocemos y además es un Barça fan. La verdad es que es muy interesante pero el Dakar por dentro. Hay una gran organización".

Su visión de la final de la Supercopa

Laporta también se refirió a la final de la Supercopa que disputará el Barça ante el Madrid y se mostró muy ambicioso. "Aspiramos a repetir lo que hicimos el año pasado, que fue un gran espectáculo futbolístico", apuntó.

"Fue un gran partido y estamos convencidos de que vamos a luchar por la victoria: los jugadores están muy unidos. Veo al equipo muy concentrado y en este sentido vamos a tratar de ganar".