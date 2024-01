El gran apoyo de Arda Güler

Arda Güler es uno de los grandes nombres del Real Madrid esta temporada, a pesar de haber tenido hasta ahora una presencia testimonial. El turco puede disfrutar de unos minutos en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético y habrá que ver si repite ante el Barça en la final.

Tras el encuentro ante el Atlético, atendió a una televisión de su país y apuntó a la importancia de Ancelotti en estos primeros meses en el club, donde ha tenido que lidiar con muchos problemas físicos y la presión de estar en el foco cuando solo tiene 18 años. "Ancelotti confía en mí, por eso me convocó y me dio la oportunidad de debutar”, empezó diciendo. "Siempre habla conmigo y me transmite una sensación de confianza porque he estado lesionado cinco meses”.

Güler está disfrutando de estar en un club que compite por todo y donde solo vale ganar. Una exigencia con la que el mediocampista se siente a gusto. “Siempre jugamos para ganar y espero ganar esta Supercopa, también para hacer feliz a toda esa gente que me sigue desde Turquía”, explicó.

Ante el Barcelona volverá a ser suplente pero si tiene minutos será ya el tercer partido seguido con el Madrid tras unos primeros meses donde aún no había podido debutar. Ancelotti de momento quiere ir despacio con él y jugadores como Joselu, Brahim y Ceblalos están por delante en la rotación. Así se vio ante el Atlético y nada hace pensar que sea distinto ante el Barça.

Ahora mismo Joselu y Brahim son las mejores bazas de Ancelotti en el banquillo si quiere agitar los partidos. Los dos respondieron muy bien ante el Atlético y apuntan de nuevo al banquillo porque los delanteros volverán a ser Vinicius y Rodrygo, con Bellingham por detrás como mediapunta. Arda espetrará su oportunidad en el banquillo. La gran promesa turca ya sueña con ser importante en el Madrid y volver a la selección. “Echo de menos jugar en la selección”. Tenemos nueva generación y considero que es algo bueno, ojalá salga todo bien en la Eurocopa”.