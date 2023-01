Gayà: "No nos gusta que haya tantos aficionados del Madrid"

El lateral asegura que afrontan las semifinales como "un punto de inflexión" tras dos derrotas consecutivas Gayà ha reconocido que es difícil hacer un bloque con tantos cambios en la plantilla los últimos años

Lo ha destacado José Luis Gayà: el Valencia afronta las semifinales ante el Madrid como una oportunidad, como "un punto de inflexión". Tras dos derrotas consecutivas, ganar a los blancos sería el camino más rápido para recuperar la confianza y encarar la final en las mejores condiciones.

"Venimos de dos derrotas consecutivas y tenemos ganas de cambiar la situación", empezó diciendo el lateral. "Tenemos que salir a muerte. Respetamos al rival pero tenemos ganas de ganarles y estar en la final, que sería algo que haría mucha ilusión a nuestros aficionados. Vamos a intentar que el partido de mañana sea un punto de inflexión para todos", insistió.

Enfrente estará un Madrid, que es el gran favorito y además contará con más seguidores en las gradas. "Sabemos de la calidad que tienen con jugadores top mundial. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel para poder estar a la final. El hecho de que haya muchos aficionados del Madrid aquí es algo que no nos gusta y con lo que tendremos que luchar también".

Para lograr el objetivo, Gayà reconoció que han estado revisando los errores de los últimos partidos. Pero sobre todo ha instado al equipo a recuperar la mejor versión que han mostrado esta temporada. "Hemos analizado muchas cosas, sobre todo las que no estamos haciendo bien. Y es verdad que el equipo en el tema del juego, antes de las dos últimas derrotas, estábamos siendo un equipo agresivo y tenemos que volver a hacer las cosas que estábamos haciendo".

Ser un equipo

Esta es la clave para competir contra el Madrid, según Gayà. Más aún cuando quieres cambiar una dinámica que no es buena. "Cuando vienes de dos derrotas consecutivas no es una situación fácil. Pero ahora que no están saliendo las cosas es cuando tenemos que estar más juntos que nunca. Deberíamos tener más puntos de los que tenemos. Pero esto es otra competición y vamos con mucha ilusión de poder pasar".

Gayà ya sabe lo que es medirse al Madrid en las semifinales de una Supercopa. Ocurrió el año 2020. De aquella plantilla solo quedan tres futbolistas, una situación que el propio futbolista reconoció que no ayuda a consolidar un proyecto. "Es difícil, a todos nos gustaría que hubiera más un bloque. Como dices solo quedan tres jugadores y no es un dato nada bueno pero es algo que no puedo controlar y nosotros nos tenemos que centrar en el partido de mañana".

Del partido, el defensa recuerda que supieron competir cómo requería el encuentro. "Recuerdo que nos pasaron por encima. No estuvimos a la altura de una una semifinal. Y el ambiente no fue el mejor pero vamos a luchar y estoy seguro que no será como la última vez. Nos vamos a dejar todo lo que tenemos y les plantearemos un partido muy complicado".