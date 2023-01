Gattuso explica el motivo de sus problemas con Ancelotti

El técnico de Valencia respondió a la palabras del madridista sobre su actual relación El italiano estuvo toda la rueda de prensa con cara de pocos amigos: "Cuando pierdo tengo una cara de mierda"

Gennaro Gattuso fue interrogado en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará al Valencia y al Real Madrid (20.00 horas) en el estadio King Fahd de Riad sobre su relación con Carlo Ancelotti. No podía ser de otra manera, después de que el veterano entrenador del Real Madrid reconociera abiertamente que habían tenido problemas personales. El entrenador del Valencia se refirió a la raiz del problema: "Todo viene de cuando tomé su relevo en el banquillo del Nápoles y la prensa dijo que el equipo no estaba bien. Tuvimos un problema por eso, pero por mi parte sabe que le guardo mucho respeto".

El italiano quiso dar por zanjado el problema: "En estos momento no tengo nada más que decir. Solo fue un problema de trabajo, pero hemos ganado muchas cosas juntos. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores del mundo. En 2022 ha sido el mejor y le tengo mucho respeto tanto humana como futbolísticamente".

Gattuso estuvo durante toda su comparecencia ante los medios de comunicación con cara de pocos amigos. No es para menos, su equipo viene de encadenar dos derrotas en la Liga frente al Villarreal (2-1) y el Cádiz (0-1). Esta última especialmente dolorosa por la mala imagen que ofreció el conjunto che, despedido por su afición con una sonora bronca. Y explotó cuando le interrogaron por ese rostro serio: "Cuando pierdo no puedo estar contento, sería un imbécil o un loco. Estoy enfadado, porque el equipo está perdiendo y cuando pierdo tengo una cara de mierda, porque no me gusta perder. No me gusta ver cómo jugamos contra el Cádiz". El preparador che incidió un poco más en ese encuentro ante el conjunto de Sergio González: "Cuando ves el partido como entrenador, es normal tener dudas. Si no las tuviera, estaría loco. El Cádiz sólo disparó dos veces a puerta, nosotros no hicimos nada, fuimos un equipo sin ganas y sin ritmo".

Con todo, Gattuso se mostró esperanzado en revertir la situación ante el Real Madrid: "No llegamos a esta cita en un buen momento, pero en el deporte profesional tenemos la suerte de jugar un partido cada tres días. Si fallas en la vida, tienes que esperar mucho tiempo, pero en el deporte, cuando todos piensan que estás muerto, si tienes buena actitud, puedes dar la vuelta a la situación muy rápido. Y este partido es un partido que siempre quieres jugar, porque no tienes nada que perder. Jugamos ante un equipo muy superior a nosotros, que ha ganado cinco Champions League en los últimos nueve años, pero que con mentalidad y trabajo les podemos ganar.

Un sustituto para Nico

Pese a que consideró que no era el momento de analizar el mercado de invierno, Gattuso reconoció que ha pedido un fichaje para cubrir la baja por lesión de Nico, que acaba de ser intervenido de una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. "Hablé ayer con Peter Lim vía zoom y sabe que tenemos que buscar un centrocampista para suplir a Nico. Estamos mirando futbolistas que tengan ritmo de competición, con minutos en sus piernas y que puedan jugar desde el primer minuto"

Gatusso también se refirió al fútbol de Arabia Saudí y a la llegada de Cristiano Ronaldo: "Todo el mundo piensa que jugar en Arabia es fácil, pero han ganado tres Copas de Asia en cinco años y ya hemos visto en el Mundial que su selección tiene un fútbol muy agresivo y que ganó a Argentina. Ahora tienen la suerte de que ha venido Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia. Es una buena oportunidad para mejorar su Liga".