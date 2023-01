El clásico más 'amistoso'

La "buena relación" entre Xavi y Ancelotti deja atrás una etapa de alta tensión en los campos, banquillos y salas de prensa "No podemos salir de la línea que es una guerra solo deportiva, Ancelotti es un caballero", decía el técnico azulgrana

Una final entre FC Barcelona y Real Madrid tiene todos los alicientes para ser uno de los partidos más vistos del año. Sin embargo, lejos queda aquella época en la que lo clásicos llegaban con un añadido por las relaciones tensas en los campos, banquillos y salas de prensa. La "buena relación" entre Xavi y Ancelotti hace que azulgranas y blancos vayan a disputar uno de los clásicos más 'amistosos' de los últimos años.

El técnico azulgrana, preguntado por ello, se deshizo en elogios hacia el entrenador rival, con quien aseguró que tiene una "muy buena relación": "Hemos coincidido muchas veces, es un caballero y tenemos que ir en esta línea. Aquella etapa no fue buena para nadie, no dimos una buena imagen de deportividad. Y al final esto solo es una guerra deportiva, nada más. Yo tengo admiración por muchos jugadores del Madrid y no pasa nada por decirlo".

Aunque algunas anécdotas como los cruces de dardos entre técnicos en las ruedas de prensa como pasó con Mourinho y Guardiola o cuando el portugués metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova, la rivalidad sigue estando ahí. La clásica tensión entre rivales eternos. Pero todo se queda en el campo.