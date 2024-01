Ancelotti: "El resultado es demasiado para cómo ha jugado el Barça"

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se impuso en la final de la Supercopa de España 2024 en el clásico frente al FC Barcelona. El técnico italiano, que apenas tocó el equipo respecto a lo mostrado en la semifinal frente a Osasuna -tan solo un cambio: Kroos por Modric- encarriló el encuentro en los primeros compases; incluso demasiado para el entrenador blanco.

"Ha sido un partido que nos ha costado mucho, el resultado es demasiado para cómo ha jugado el Barcelona. Con 3-1 el partido estaba igualado, con el cuarto bajan los brazos. Puede que después del 2-0 hemos utilizado demasiado la contra, teníamos que controlar un poco más", era la primera valoración de Ancelotti tras proclamarse campeón en los micrófonos de Movistar+.

El triunfo, sin duda, llevaba la firma de Vinicius. El brasileño fue el autor de un hat-trick en apenas media hora de juego. "Ha necesitado dos o tres partidos para volver a su mejor nivel, ha vuelto", apuntaba. Preguntado por algunas de sus provocaciones, el italiano se mantiene en su discurso al respecto: "a mí el tacón no me gusta, lo ha hecho Vinicius, lo ha hecho Bellingham y no me gusta; no lo necesitamos".

A Ancelotti también se le vio conversar con el colegiado en el tramo final del encuentro, cuando hubo algo de tensión, con Vinicius como protagonista extradeportivo. Preguntado por qué le comentaba a Martínez Munuera, el entrenador aclaró que no le pidió que no añadiese tiempo de añadido; simplemente que "el partido se estaba poniendo nervioso, solo eso".

¿Y ahora qué? El Real Madrid se encuentra inmerso en la lucha por la Liga -suma un punto menos que el Girona, líder, pero con un partido menos- y está clasificado para los octavos de final de la Champions League y de la Copa del Rey. "Este título dice que estamos bien, también tras el parón. Ahora toca ponerlo en la vitrina y mirar adelante", concluyó.