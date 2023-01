La Supercopa no cambiará nada con Xavi

Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barça, aseguró que la continuidad del técnico no peligra "Si no gana, no pasaría nada. A los proyectos hay que darles continuidad", aseguró el directivo

El futuro de Xavi Hernández no peligra en la Supercopa de España. Pase lo que pase en la final que enfrenta al Barça y al Real Madrid en Riad, el técnico blaugrana seguirá en el cargo, tal y como ha asegurado el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafael Yuste, en la previa a los micrófonos de 'Movistar'.

"En absoluto se juega nada. Lo viví con él en la época de Pep Guaridola, dando continuidad a un equipo y creyendo en el entrenador. La junta y el presidente estamos a muerte. ¿Si perdemos? Si no gana no pasaría nada, hay que trasladar tranquilidad al cuerpo técnico, que seguirá seguro", explicaba Yuste, que considera que "la presión la tenemos los dos equipos porque los dos necesitamos el título. Es una final, un gran clásico, y vamos a por ello, con humildad, trabajo y ganas de ganarla".

Son ya 21 meses sin ganar ningún título en el Barça, por lo que "efectivamente, uno de los retos que nos hemos puesto en esta nueva etapa es la de volver a dar ilusión y alegrías al barcelonismo. Y una de las formas es ganar títulos. Es una oportunidad indiscutible para hacerlo". En cuanto al mercado de fichajes y posibles movimientos insistió en que "el entrenador está muy contento con la plantilla que tenemos. Ne quedo con esto".

SERGIO ALEGRE