Accidente de tráfico
Vuelca un autobús en Barcelona con 70 pasajeros a bordo dejando varios heridos
El vehículo transportaba a personas de nacionalidad francesa
Redacción
Barcelona
Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, con 70 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas.
Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat ,catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El vehículo transportaba a unas setenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.
