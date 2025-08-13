Los vecinos de Villar del Pedroso pasarán 32 horas confinados en sus viviendas

El perímetro del incendio que se extendió ayer por la tarde desde Navalmoralejo (Toledo) hasta la localidad de Villar del Pedroso (Cáceres) y que ya ha calcinado alrededor de 2.450 hectáreas en Extremadura —3.250 en total—, ya está estabilizado por completo en la zona que afecta a Extremadura. El Puesto de Mando ha informado de que todavía no está controlado, pero evoluciona dentro de las líneas de control establecidas y no aumenta. Por eso, como medida preventiva, se mantiene el confinamiento de los vecinos hasta las 07:00 horas de mañana, momento en el que se levantará para toda la población.

Según la última actualización del consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, son un total de 11 residentes —siete de la parte de Navalmoralejo y cuatro de Villar— los que se encuentran evacuados en la casa de cultura, puesto que las llamas llegaron a alcanzar los exteriores de sus casas, con daños en jardines y otros espacios.

Por otro lado, alrededor de las cinco de la tarde se ha permitido que los ganaderos que necesiten atender a sus animales se dirijan al puesto de mando —ubicado en el campo de fútbol junto a la piscina municipal— para ser acompañados por una patrulla de la Guardia Civil, que trabaja desde ayer asistiendo a la población.

Desescalada, carreteras y servicios municipales

El CECOPI unificado de Castilla-La Mancha y Extremadura ha indicado que la situación operativa se desescala de nivel 1 a 0, y que durante la noche de este martes permanecerán en la zona un director de extinción y varios retenes para enfriar puntos calientes. Por otro lado, se han reabierto varias carreteras: EX-387 (Villar a Puente), CC-432 (Villar a Cruce Ojaranzo) y CC-433 (Villar a Valdelacasa). Además, la vía de Navalmoralejo permitirá el acceso a personas con fincas en la zona y a camiones de extinción.

Desde el Bando Móvil de Villar han explicado que los servicios municipales —campamento, biblioteca y gimnasio— se reactivan a partir de mañana, excepto la piscina, "que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, y se informará a lo largo de este miércoles sobre su estado".

Tras la reunión del CECOPI, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido el trabajo realizado por el conjunto de efectivos para estabilizar el perímetro del incendio y la coordinación mantenida entre ambas comunidades. Ha añadido que "aún queda trabajo por hacer, pero ya estamos más cerca de que los vecinos puedan volver a sus casas". Además, se ha referido al resto de incendios que continúan activos en Extremadura, lo que ha hecho necesario elevar el plan Infoex al nivel 2 de peligrosidad.

El operativo

Hasta el momento, un total de 12 medios aéreos han trabajado de manera coordinada entre ambas comunidades autónomas, junto con efectivos del Plan Infocam y del Plan Infoex, ha explicado el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. Durante la tarde, ha añadido que "las condiciones meteorológicas no son las mejores. Tenemos rachas de viento de 40 o 50 km/h, humedad por debajo del 30% y una ola de calor", junto con episodios de tormenta seca y caída de rayos que han golpeado a la región.

El dispositivo de extinción de incendios forestales del INFOEX de Extremadura ha enviado a la zona 7 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural, 2 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias. Allí han trabajado este martes 27 medios terrestres y más de 100 efectivos de los cuerpos nacional y regionales de bomberos.

Desde Cruz Roja Extremadura han distribuido más de 500 picnics para los efectivos y han desplegado dos ambulancias y un vehículo de rescate. Según la última actualización, el voluntariado de emergencias ha realizado tres asistencias y un traslado de una persona dependiente a otra localidad próxima.

Por su parte, la Guardia Civil trabaja en el control del tráfico a la zona, en la atención a la población local y en el acompañamiento a los ganaderos a las instalaciones próximas a la sucesión del incendio.

Pérdidas y desalojos

La cadena de incendios comenzó la tarde del lunes, cuando se desató el fuego y su rapidez afectó al municipio de Villar del Pedroso, en Cáceres, lugar al que fueron desplazados los 90 residentes de Navalmoralejo. A su vez, los 800 residentes que alberga el municipio caereño en verano fueron evacudaos hacia una zona de escape, junto al colegio, cuando un amplio frente alcanzó la zona este del pueblo.

El alcalde de Villar del Pedroso, Óscar Fernández Gamonal, ha señalado que "desgraciadamente, se ha perdido ganado en los campos del municipio" y ha instado a la población a informarse por el bando móvil.

El alcalde de Villar ha precisado además que en la localidad viven unos 400 vecinos, que en pleno verano suman unos 800. Todos se volcaron ayer con la llegada de las familias de Navalmoralejo, para las que se habilitó el albergue. "Es impresionante cómo todo el mundo llevó lo que tenía, en veinte minutos parecía el mejor restaurante. Se les facilitó incluso ropa, porque había gente que había salido rápido de la piscina, con el bañador".

Nivel 2 de peligrosidad

Tras el desalojo de los vecinos de Navalmoralejo hasta Villar del Pedroso, el operativo a cargo del incendio activó el nivel 2 de peligrosidad, que implica la entrada de medios nacionales y del propio Ejército y supuso la entrada al poco tiempo del Primer Batallón de la UME.

Además, la Aemet ha informado de que el riesgo de incendio pasa a ser extremo durante toda la semana. Lo que significa que se trata de "una situación es explosiva o supercrítica, con incendios violentos (elevada velocidad de propagación, incendios en copas de árboles, focos secundarios, pavesas, columnas de convección y grandes paredes de llamas)".