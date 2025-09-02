SUCESOS
Un turista maltratador agrede a cuatro policías en Alicante y destroza la ventanilla a dos coches patrulla
El arresto se produjo en el aeropuerto Alicante-Elche tras denunciar testigos que había agredido a su pareja
Los policías locales tuvieron que detener su vehículo en el arcén después de que aquel hombre esposado que llevaban en la parte de atrás rompiera el marco y la luna de cristal y sacar la cabeza y la mitad del cuerpo fuera del coche patrulla. Solo fue parte de lo ocurrido después de que una llamada les advirtiera de un posible caso de maltrato en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández entre una pareja de turistas, ella de nacionalidad británica, de él no se facilita el dato.
Está acusado de malos tratos, de agredir a cuatro agentes y de causar daños a dos vehículos de la policía local. Los hechos, narrados este martes desde la Jefatura Local, no se aclara cuándo ocurrieron, solo que se iniciaron a raíz de que un testigo presenciara "cómo un hombre golpeaba violentamente a una mujer". Los primeros en llegar fueron los agentes de Movilidad Urbana que están destinados en la terminal aeroportuaria. Estos a su vez informaron a "varias patrullas" de la Policía Local que se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron a la víctima y al sospechoso que "mostró una actitud agresiva, hasta el punto de llegar a agredir físicamente a varios de los agentes, a los que causó lesiones durante la detención". Pero ahí no había acabado todo.
Durante el traslado del detenido, este golpeó una de las ventanillas del vehículo patrulla, fracturó el marco exterior y arrancó la luna, además sacó la cabeza fuera del vehículo en marcha y parte del tronco. En estas circunstancias, "los agentes se vieron obligados a detener el patrulla para garantizar la seguridad del detenido y trasladarlo en otro vehículo policial, que también resultó dañado por los fuertes golpes", se dice en el atestado.
Centro sanitario
De ahí, como es preceptivo, lo llevaron a un centro sanitario para realizar el protocolario informe, pero eso no le calmó. Seguía fuera de sí. "Durante toda la intervención, el detenido mostró una fuerte agresividad y el personal sanitario tuvo que hacer uso de medios de contención para poder examinarlo y realizar el parte facultativo", dice el comunicado. Mientras tanto, la víctima tras confirmar los hechos relatados por el testigo, se trasladó a una localidad cercana, donde reside un familiar. "Este suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la rápida intervención policial y de la colaboración ciudadana para que episodios como éste sean juzgados y no queden impunes", concluye el comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario