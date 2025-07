El Tribunal Supremo confirma la prisión permanente revisable para Eugenio Delgado, asesino de Manuela Chavero

El Tribunal Supremo confirma una semana después de su deliberación la sentencia para Eugenio Delgado, asesino de Manuela Chavero. Esta resolución llega después del recurso que José Antonio Carrasco, abogado de la defensa, interpuso al Alto Tribunal después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura también confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado septiembre.

Eugenio Delgado recibió la sentencia condenatoria el 17 de mayo de 2024, después de cuatro días de juicio oral. El jurado popular, compuesto por seis hombres y tres mujeres, decidió por unanimidad que era culpable de los delitos de asesinato y agresión sexual y fue condenado a prisión permanente revisable.

Asimismo, se ratifica otra pena de 15 años de prisión por el delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad cometido sobre la misma víctima. Y desestima íntegramente el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó a su vez la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia de Badajoz.

Recurso al Supremo

Una vez resuelta y en base a los argumentos que aportó el TSJEx, el abogado de la defensa recurrió al Supremo. La deliberación del Alto Tribunal se produjo el 2 de julio y su respuesta llega una semana y un día después. Pese a que esta información ha llegado a la prensa, el abogado de la defensa no ha recibido la notificación por el momento. Por ello, desestima hacer valoraciones sobre la decisión del Supremo.

Lo que sí aseguró a este diario la pasada semana no es la última instancia a la que se puede recurrir: "En el caso de la infracción de los derechos fundamentales constitucionales, sí puede ir al Constitucional". No debería de asumir dicho tribunal los asuntos que correspondan a los delitos penales, aunque este letrado asegura que no sería la primera vez que esto ocurre.

El veredicto del jurado popular

La votación fue unánime en todos los puntos. Dieron por acreditado que sobre las 2.15 de la madrugada el único acusado llamó a la puerta de Manuela Chavero y consiguió que lo acompañara a su casa, allí la agredió sexualmente y la asesinó. Lo hizo sin que ella pudiera defenderse por la corpulencia del agresor, tampoco pudo pedir auxilio.

Al igual, consideraron probado que al golpear a la mujer, aumentó deliberadamente el dolor al causarle padecimiento innecesario para ocasionarle la muerte. Además, consideraron que la mató por su condición de mujer, porque de no haberlo sido "no hubiera sentido ese desprecio" hacia ella.

Para el jurado, hubo un único móvil de la muerte, el sexual. Así, indicaron que la violó y después decidió matarla para evitar ser descubierto. A su vez, descartaron que los hechos se produjeran de forma fortuita y que hubo "una mínima" planificación. Consideraron, igualmente, que quedó probado que tras matarla, este trasladó el cadáver en su vehículo a una finca de su propiedad. Allí la enterró envuelta en una sábana, un albornoz y una bolsa de plástico.

De la misma forma, aseguraron que el acusado no tuvo la intención de colaborar en el esclarecimiento de los hechos y que lo dificultó ofreciendo varias versiones, cambió estéticamente su coche para evitar que lo relacionaran con el crimen y aportó información errónea sobre las contraseñas y los correos electrónicos. La pena que se le impuso por los delitos de asesinato y agresión sexual fue la de prisión permanente revisable. Ello con las agravantes de alevosía, ensañamiento, evitar el descubrimiento de un delito cometido anteriormente y la de comisión subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.

Detención

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de julio de 2016. Más de cuatro años después, en septiembre de 2020. Después de numerosas pesquisas, con la infiltración de un agente de la benemérita y una carta trampa incluida, consiguieron determinar las pruebas necesarias para su detención.

Esta detención se produjo el 17 de septiembre de 2020 y esa misma noche, durante el registro de su vivienda, confesó parcialmente los hechos. Explicó que había pedido a Chavero que fuera con él a recoger una cuna que había prestado al condenado. En el interior de esa vivienda en la calle Cerezo de Monesterio, como él contó, discutieron y ella cayó golpeándose en la cabeza. Lo que según su testimonio le pudo causar la muerte.