Plantean una nueva búsqueda del cadáver de Marta del Castillo

El padre de la víctima, Antonio del Castillo, señaló el enclave considerando que hay "muchos indicios" sobre un posible hallazgo

Después de que el pasado 24 de enero fuese conmemorado el 14 aniversario del crimen de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha trascendido que hay planteada una nueva búsqueda de su cadáver, pendiente de localización pese a los años transcurridos, a instancias del padre de la víctima.

En concreto, Antonio del Castillo ha publicado en la red social Twitter un mensaje exponiendo que "hace más de seis meses" le fue prometido que el Cuerpo Nacional de Policía investigaría "con discreción" un lugar del que muestra una imagen que refleja un pozo abandonado, con parte de su perfil al descubierto al carecer de tierra que circunde todo su radio. "A día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo", indica Antonio del Castillo, señalando que "el sitio no se mira porque sí" y asegurando que "hay muchos indicios".

Hace más de 6 meses, me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción a día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo.

El sitio no se mira porque si, muchos indicios. pic.twitter.com/K5d8bgmEfz