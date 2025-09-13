Dos personas en estado crítico y otra herida tras ser tiroteadas en un parque de Barcelona

Dos personas se encuentran en estado crítico y una tercera en estado menos grave tras haber sido tiroteadas la pasada noche cuando se encontraban en un parque de Mollet del Vallès (Barcelona), han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las doce y media de la noche en el Parc de Colors de la citada localidad, donde se encontraban las personas que han resultado heridas al recibir los impactos de bala que les han disparado desde una moto, que se ha dado a la fuga y que se busca este sábado.

Los heridos han sido atendidos por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que los han trasladado a distintos hospitales.

El Ayuntamiento de Mollet, en un comunicado emitido este sábado, explica que las dotaciones policiales que estaban patrullando por la zona fueron alertadas del tiroteo por testigos del suceso.

Al lugar se dirigieron tres dotaciones de la Policía Municipal y tres de los Mossos, cuyos efectivos fueron los primeros que atendieron a las víctimas antes de la llegada de los sanitarios.

Los agentes, además, tomaron declaración a los testigos y preservaron la zona de los hechos.

Posteriormente, unidades especializadas de la Policía Local y de los Mossos establecieron controles en las entradas y salidas de Mollet y poblaciones vecinas para localizar la moto desde la que se perpetró la agresión, que ahora investiga la policía catalana.

El ayuntamiento condena "con rotundidad" los hechos en su comunicado y destaca que sigue en contacto permanente con los equipos que llevan la investigación "para aclarar qué ha pasado".

"Desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando de manera coordinada para reforzar la seguridad y la convivencia en la ciudad", añade el comunicado.