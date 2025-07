Mueren dos trabajadores tras un derrumbe en las obras de un edificio de Sevilla

Dos trabajadores han fallecido este miércoles tras el derrumbe de una cubierta de las obras de un inmueble de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según han conformado fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Los hechos han tenido lugar durante los trabajos de rehabilitación de la Casa Ibarra, un edificio histórico del municipio.

"Me aparté un momento y escuché una explosión. Cuando me acerqué, vi que se había caído el techo", asegura José Antonio Solís, el joven de 21 años que se ha salvado de la tragedia. "No mandaban ni un solo puntal a la obra, y han matado a dos criaturas de 33 y 44 años", denuncia Solís.

Las dos víctimas mortales son de Huétor Tajar y Loja, según detallan los familiares de los afectados, que se han desplazado hasta este municipio sevillano. "Había tres grupos de trabajo que habían dejado la obra porque no querían currar ahí, y hasta que no han matado a dos pobres no han parado", explica José Antonio Solís, padre del joven que ha salvado la vida y hermano de uno de los fallecidos.

"Los Bomberos no han tenido ni un puntal, no había ni uno solo en la obra. Han tenido que solicitar un camión con puntales para levantar y poder entrar", afirma José Antonio Solís padre. "Mi hermano tenía 33 años, y el otro muchacho, con 44, tenía dos niños chicos. Son compañeros de trabajo de toda la vida que venían a diario desde Granada", lamenta.

Una nueva tragedia más en el tajo

Según informan desde el 112, el Servicio de Emergencias recibió varias llamadas sobre las 12:00 que alertaban de un accidente en este edificio histórico. Hasta allí se trasladaron efectivos sanitarios, Bomberos, Policía Nacional y Local, que en han tenido acordonada esta zona próxima al Castillo.

Según fuentes cercanas al caso, los dos hombres se encontraban trabajando en la restauración de este inmueble cuando se desprendió una de las cubiertas. Tras el derrumbe, los bomberos desplegados han accedido al interior para poder rescatar los cuerpos sin vida de los dos obreros.

Este suceso se produce en un año especialmente negro en cuanto a siniestralidad laboral. Antes de la tragedia de este miércoles ya se habían contabilizado 22 víctimas mortales en el tajo en la provincia sevillana en lo que llevamos de 2025, según la estadística de CCOO y UGT. Una cifra superior a toda la que se registró durante el pasado año.