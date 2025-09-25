Muere una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz

Una joven de 29 años ha fallecido este jueves por la mañana en el incendio de un piso en la avenida de Santa Marina nº 54 de Badajoz.

La Policía Nacional y los bomberos del parque municipal recibieron varias llamadas en torno a las 9.40 horas que alertaban de humo y llamas en un cuarto piso del número 54 de la avenida Santa Marina.

Al acceder a la vivienda, los bomberos lograron sofocar el incendio y, al abrir la puerta de uno de los dormitorios, encontraron el cuerpo sin vida de la joven. La víctima residía de alquiler en el piso desde hacía poco tiempo.

En el lugar continúan trabajando agentes de la Policía Científica, mientras que forenses y el juez de guardia ya ha acudido para proceder al levantamiento del cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis y la investigación sigue abierta.

Hasta el edificio se han desplazado numerosos compañeros de la fallecida, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que esta mañana dieron la voz de alarma al notar su ausencia en el trabajo. Tres de ellos acudieron al domicilio y, al llegar, fueron informados por la policía y los bomberos de la terrible noticia. “Estamos desechos”, confesaban entre lágrimas.

La víctima, natural de La Haba, vivía sola en la vivienda donde ocurrió el suceso. Funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desde hace un año y medio tras superar una oposición, fue su ausencia en el trabajo lo que llevó a sus compañeros a acudir a su domicilio y comprobar su estado.

Al llegar al lugar, los compañeros se encontraron con que los bomberos ya estaban actuando en la casa.