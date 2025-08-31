Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro (Madrid)

Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina

Archivo - Ambulancia del SUMMA 112

Archivo - Ambulancia del SUMMA 112 / SUMMA 112 - Archivo

Europa Press

Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro tras recibir este sábado una puñalada presuntamente por parte de su hermano, quien ya ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.

Según Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas