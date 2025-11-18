Investigación en curso
Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona
El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet
Gisela Macedo
Una mujer ha muerto la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras, presuntamente, haberse precipitardo desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.
Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.
Por este suceso, el hijo de la víctima se encuentra retenido y en dependencias policiales. Por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sergi Domínguez: 'No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo
- Bellingham se enfada tras ser sustituido y Tuchel responde: 'El comportamiento es clave
- ¡El Barça recibe la licencia 1B y regresará al Spotify Camp Nou este sábado!
- Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça
- Seis opciones para el Barça desde Rusia... caras, pero sin Euroliga
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- El menisco, otra plaga en el Barça
- Frenazo al 'efecto Sama Nomoko'