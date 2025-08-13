Un incendio de vegetación obliga a desalojar una urbanización en Torrelodones (Madrid)

Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han desalojado una urbanización de Las Marías, en Torrelodones, tras producirse un incendio de vegetación en las proximidades.

Según ha informado el 112 regional, hasta 14 dotaciones terrestres de Bomberos y Brigadas Forestales, así como cuatro helicópteros, se encuentran actuando en la zona para controlar el fuego, que se ha declarado en torno a las 14:00 horas de este miércoles.

La rápida rápida intervención de estos efectivos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas de la urbanización, que han sido desalojadas a causa del humo.