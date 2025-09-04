En Torrelavega
Hospitalizada una mujer tras recibir un disparo por la espalda en Cantabria
La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración
EFE
Santander
Una mujer ha resultado herida este jueves por un disparo en la espalda en Torrelavega (Cantabria), por lo que ha sido trasladada al hospital Valdecilla, donde se encuentra ingresada en la UCI, aunque no se teme por su vida.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, la Policía Nacional recibió un aviso sobre las 15.30 horas y se localizó a la mujer herida en su domicilio.
La mujer fue trasladada a Valdecilla donde se encuentra ingresada, aunque está fuera de peligro.
La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti