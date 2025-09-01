La familia de la vecina de Palma asesinada en Indonesia cree que hay más implicados en su muerte

"Estamos convencidos de que hay más implicados en el crimen. Los allegados de Matilde Muñoz, la vecina de Palma de 72 años que fue asesinada en Indonesia no creen que los dos hombres detenidos hasta ahora sean los únicos responsables. Los familiares de la mujer, cuyo cadáver apareció el pasado sábado enterrado en una playa tras pasar un mes y medio un cuarto trastero de su hotel, apuntaron desde un principio a los dos responsables del establecimiento, y exhortan a la Embajada española a que presione a la Policía indonesia para que no cierre el caso en falso.

La Policía indonesia ha detenido a dos hombres, identificados como S.U. y H.R., por el asesinato de Matilde Muñoz, de 72 años, una antigua azafata de Spantax afincada en Palma, pero que tras jubilación pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por distintos países del Sudeste Asiático. Según informa el diario ABC, los sospechosos fueron arrestados tras seguir el rastro del teléfono móvil de Matilde, que uno de ellos había vendido en el mercado negro. Se trata de un empleado y un antiguo trabajador del hotel en el que se alojaba Matilde, en la isla indonesia de Lombok. Tras su arresto, ambos confesaron que habían estrangulado a la mujer después de que les sorprendiera robando en su habitación. Tras darle muerte, envolvieron el cadáver en una sábana y lo escondieron en el mismo hotel, en un cuarto trastero. El cuerpo estuvo allí cerca de un mes y medio. El botín del robo fue de poco más de 150 euros.

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia. / DM

Fue el tiempo que la Policía indonesia tardó en activar la investigacion. A mediados de agosto los agentes encontraron las ropas y otros efectos personales de Matilde en el vertedero del hotel. Los agentes registraron la habitación donde se alojaba y llegaron a examinar otras estancias. Estuvieron muy cerca de donde estaba el cadáver descompuesto de la víctima, pero no lo encontraron, a pesar del fuerte olor que desprendía.

Fue después de este registro cuando los dos sospechosos, según su propia confesión, decidieron trasladar el cuerpo. Cogieron una moto de pequeña cilindrada y se subieron los dos hombres con el cadáver en medio. Lo llevaron a una playa a apenas un kilómetro de distancia, y lo enterraron en la arena, en un hoyo que cavaron con sus propias manos. Fue allí donde la Policía lo encontró el pasado sábado, tras hacer confesar a los sospechosos.

Los allegados de Matilde han expresado su temor a que la Policía pretenda cerrar el caso con estas dos detenciones, y se muestran convencidos de que hay "más implicados en el crimen". Los familiares de la mujer apuntaron desde un inicio a los dos responsables del establecimiento, que incurrieron en numerosas contradicciones desde un principio y trataron de obstaculizar la investigación, llevando inicialmente a los policías que querían registrar su habitación a otra estancia.

Los familiares de Matilde se quejaron del largo tiempo que pasó hasta que la Policía indonesia puso en marcha la investigación, lo que permitió a los sospechosos limpiar la habitación y manipular la escena. "Hasta que la Embajada no presionó a las autoridades locales, no hicieron nada. Y ahora necesitamos que sigan presionando para que no cierren el caso en falso".