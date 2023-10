Una familia entera de triatletas asesinada en Israel

El Israel Premier Tech, equipo ciclista donde corren corredores como Chris Froome, da a conocer la masacre sobre varios ciclistas aficionados Guy Niv, el primer israelí en correr el Tour de Francia, se mostró muy afectado por lo sucedido: "Es un trauma tan grande para todos nosotros que no creo que volvamos a ser los mismos. Ni como país ni como individuos"

La guerra entre Israel y Hamas sigue su imparable tragedia dejando un reguero de muertes, una sucesión de dramas y el profundo desconsuelo de las deshumanización de sus ejecutores sobre la inocente población civil.

De momento ya se contabilizan más de 1.300 muertos en Israel y alrededor de 1.400 en Gaza, sumándose además los 3.200 heridos en Israel y 6.200 en pueblo palestino de distinta gravedad.

Y detrás de cada muerte hay una historia de insondable crueldad, algunas vinculadas con el mundo del deporte como las que ha mostrado el Israel Premier Tech, equipo ciclista donde corren corredores como Chris Froome, que ha publicado en sus redes parte de esa crueldad.

Se ha informado del caso de un triatleta que fue asesinado junto a toda su familia, de unos ciclistas de montaña que se vieron rodeados y asesinados cuando se dirigían a entrenar, de ciclistas que se escondieron durante horas bajo los arbustos para escapar de los enemigos que les buscaban, del joven corredor de 15 años que salvó la vida de su padre y que escaparon por los pelos y otros que siguen desaparecidos.

Guy Niv, el primer israelí en correr el Tour de Francia, se mostró muy afectado por lo sucedido: "Es un trauma tan grande para todos nosotros que no creo que volvamos a ser los mismos. Ni como país ni como individuos". Guy pasó las últimas 24 horas yendo de un funeral de un amigo perdido a otro. También estuvo en el hospital Wolfson, visitando a dos jóvenes ciclistas heridos y asegurándoles que pedalearía con ellos tan pronto como se recuperaran: "Ellos son los héroes. Les dije eso y dije en serio cada palabra".

Rafi Shitrit, jefe de bomberos en el Negev occidental y ciclista de carretera y montaña, miembro de un grupo de 15 a 20 amigos en su pequeño y anónimo club de ciclismo, recuerda que planeaban reunirse el sábado a las 06:30 cerca del Kibbutz Be'eri para su último entrenamiento antes de la carrera de ciclismo de montaña EPIC ISRAEL: "Supongo que ahora puedes llamarlo 'El último viaje'", dice recordando los nombres de sus amigos muertos.

"Tomer Shpirer era uno de ellos y estaba muy entusiasmado con la próxima carrera", recordó Shitrit. Tomer fue uno de los ciclistas que llegó temprano y mientras se preparaban para el viaje, la primera oleada de cohetes comenzó a explotar y fue emboscado y disparado por los terroristas de Hamás que estaban convirtiendo la zona en un campo de exterminio. Otro ciclista, Evgeny Galsky, fue asesinado no muy lejos. Los demás no corrieron mejor suerte: "Nos informaron de la muerte confirmada de otras dos personas. Y me temo que este no es el final de la lista, incluidos los ciclistas que andaban por ahí y que ni siquiera conozco".