La extraña desaparición de James Nunan en Canarias: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico

James Nunan embarcó a finales de mazo en su velero Kehaar, un barco que hacía pocos meses había comprado en Eslovenia. Dar la vuelta al mundo era su objetivo o, en su defecto, llegar al menos hasta Brasil surcando el Atlántico. De 34 años y originario de la ciudad británica de Reading, James —al que su familia llama Jemsie— puso Canarias en su ruta de navegación y, tras visitar varios países europeos y hacer escala en Gibraltar, atracó en Lanzarote y, en agosto, en Gran Canaria. El constructor británico llevaba un año preparando la que sería —en palabras de su familia— la aventura de su vida.

Desde que zarpó —con su perrita Thumbelina (Pulgarcita) a bordo—, James se comunicaba todos los días con su madre e incluso hacía directos en sus redes sociales narrando su travesía y mostrando los lugares que conocía. Así ocurrió la tarde del 18 de agosto, el último día que se comunicó con su familia y que se le vio con vida en Las Palmas de Gran Canaria. En torno a las seis, James se grabó en El Confital. Luego, se desplazó hasta la playa de Las Canteras, donde su rastro, presuntamente, se esfuma.

Siete días más tarde, el 25, la Guardia Civil recibió una llamada de alerta de Salvamento Marítimo, que advertía de la presencia de un barco a la deriva a unas cincuenta millas al sur de Gran Canaria. La nave estaba vacía: solo había una pequeña presencia en su interior, la de Pulgarcita, pero ni rastro de su dueño, James, ni de parte de sus pertenencias como el pasaporte.

Desde entonces, los agentes de la Guardia Civil han puesto en marcha una investigación para localizar al británico, que sigue en paradero desconocido y sin responder al teléfono. La desaparición, tras diecisiete días, es un misterio. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis: desde que sufriera un accidente navegando por la noche y cayera del barco hasta que permanezca en algún lugar de Gran Canaria con vida.

A través de las redes sociales, la hermana de James, Nikita Goddard, ha hecho un llamamiento para que la búsqueda no se paralice. "Realmente no queríamos tener que poner un post como este, ya que esperábamos que mi hermano ya hubiera contactado con nosotros, pero tristemente no lo ha hecho", ha escrito en Facebook, donde relata que fue el 18 de agosto la última vez que su madre logró hablar con James, a quien esa noche se vio por última vez —revela la hermana— en un restaurante de kebabs de la zona de La Puntilla. Antes, había estado en un pub irlandés de Las Canteras, en la calle Sagasta. "En el kebab se usó su tarjeta bancaria por última vez a las 22.39 horas", detalla la hermana.

"Ya ha pasado más de una semana con completo silencio, algo raro para él, y cada vez nos estamos preocupando más», dice, al tiempo que pide que la publicación se comparta para «llegar a las personas adecuadas y tener alguna respuesta". "Si viste a Jemsie en cualquier momento entre el 18 y el 25 de agosto —no importa lo pequeños o insignificantes que parezcan los detalles— por favor contacta con nosotros», reclama Nikita: «Incluso la información más pequeña podría ser importante". La familia baraja desplazarse a Gran Canaria para reunirse con las autoridades y conocer de primera mano las tareas de búsqueda. Por ahora, confían en que puedan rastrear el posicionamiento del móvil del desaparecido.

Robo y una alerta

En declaraciones al diario británico The Telegraph, la familia cuenta que la noche en la que se le pierde la pista le robaron el pasaporte y la mochila. Fue el 22 de agosto, tras cuatro días sin que respondiera a los mensajes de su madre, cuando denunciaron su desaparición en Reino Unido. El Daily Mail añade que el velero de James emitió una alerta horas antes de que lo localizasen.

Tras encontrar el velero, este fue remolcado al puerto de Arguineguín, junto a la perra, que permanece en buen estado y bajo el cuidado de una protectora.

"Estamos apoyando a la familia de un hombre que ha sido reportado como desaparecido en España y estamos en contacto con las autoridades locales", afirmo a The Telegraph un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Al mismo tiempo, la Policía de Essex —donde reside la familia— aseguró haber presentado varias consultas a través de los enlaces internacionales y de Interpol a las autoridades españolas. "Estamos esperando respuesta", declara un agente al diario: «Esperamos que pueda ser localizado sano y salvo».