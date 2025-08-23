En Pulianas
Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual a una joven en las fiestas de un pueblo de Granada
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas
EP
Granada
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este sábado a dos menores de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una joven en plenas fiestas de Pulianas, en la provincia de Granada.
Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press la detención por la presunta agresión sexual en el recinto ferial donde se alojan las fiestas de esta localidad granadina de algo más de 5.000 habitantes.
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas. La joven agredida denunció la agresión en el Punto Violeta habilitado por el Ayuntamiento de Pulianas contra las agresiones sexistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Decisión inminente por Bardghji
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Barça le explicará la situación a Marc Casadó
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça
- Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Guardiola se 'carga' a Gündogan un año después de su regreso
- El Real Madrid 'veta' a Franco