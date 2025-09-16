Detenido un sexagenario por matar a cuchilladas a su esposa en su casa de Cartagena

El cuerpo de una mujer de 64 años fue hallado sin vida este martes por la mañana en el interior de una vivienda ubicada en la calle Río Guadalquivir de la diputación cartagenera de El Algar, con signos de haber sido acuchillada con un arma blanca, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

En relación a los hechos y de acuerdo con el Cuerpo, ya ha sido detenido el marido de la víctima, de 66 años, como presunto autor del homicidio. Por lo que ha podido saber este periódico, el sospechoso, en el momento del arresto, presentaba restos de sangre en su ropa.

El cuerpo de la mujer fue llevado al Instituto de Medicina Legal, a su sede de Cartagena, donde se le practicará la autopsia que confirme la causa del deceso. La primera inspección ocular reveló varias lesiones por arma blanca en el cadáver.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Benemérita, que investiga el asunto como un asesinato en el marco de la violencia machista.

La primera muerte por violencia machista este año en Murcia

Se trataría de la primera mujer víctima por violencia de género de 2025 en la Región de Murcia. La anterior también fue en Cartagena, a finales del año 2024: Martha Isabel, de 50 años, fallecía estrangulada a manos, presuntamente, de su marido, Pedro José, que luego alegó que “unas voces” le incitaron a matarla.

Violencia vicaria

La Región de Murcia fue escenario en abril de un crimen en el marco de la violencia vicaria, cuando un hombre, llamado Suso, presuntamente mató a su hijastra de 5 años, Nadia, en Llano de Brujas, suministrándole pastillas.