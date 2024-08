Detenido en Francia por abusar de la hija menor de su expareja en España durante siete años

Siete años de abusos continuos. Eso es lo que tuvo que soportar la víctima, una niña que desde los 7 años sufrió agresiones sexuales de forma reiterada por parte de su padrastro: la expareja de su madre. Tras ser denunciado, huyó de la justicia, se instaló en Francia y ahora ha sido detenido.

Una laboriosa investigación realizada por agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional que ha dado sus frutos. El detenido ha sido localizado en Saint Georges de Grehaigne, en la Bretaña francesa, donde se escondía desde hacía varios meses. Acaba de ser extraditado a España por las autoridades francesas. Sobre él pesa una condena de 9 años de prisión.

Abusos y amenazas

La víctima es hija de su expareja. No solo abusó de forma continuada de ella durante años si no que la mantuvo amenazada para que no contara nada a su madre. Al cumplir 14 años, decidió contar los hechos presentando una denuncia. Fue condenado a 9 años de prisión pero en el momento en que se dictó sentencia ya se encontraba en paradero desconocido.

Ante la gravedad de lo ocurrido, agentes de la UFAM Central iniciaron una compleja investigación que se prolongó durante meses. La Policía detalla que el detenido era precavido y tomaba numerosas medidas de seguridad. Por ello, se activaron los mecanismos de colaboración y cooperación judiciales, con la finalidad de emitir una OEDE (Orden Europea de detención para Extradición).

Finalmente fue localizado y detenido por las autoridades francesas en su domicilio el pasado día 9 de julio. El 7 de agosto se llevó a cabo su repatriación a España por parte de agentes de la oficina SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) dependiente de la División de Cooperación Internacional, en un dispositivo coordinado por UFAM.