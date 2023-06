En pijama de hospital y sin documentación, se busca a Miguel Ángel: este es el último vídeo donde se le ve tras desaparecer

Una mujer le grabó, desorientado, en un solar de su propiedad, tras fugarse del centro sanitario Virgen de Valme

Se llama Miguel Ángel Santos, tiene 33 años y ha desaparecido. La alerta es máxima: camina asustado por las calles. Sin rumbo, sin saber bien dónde ni porqué. Desde el pasado 4 de junio nadie sabe dónde está. Miguel Ángel había acudido al Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla) aquejado de un fuerte dolor en el pecho y ansiedad. De allí salió huyendo, sin documentación, sin dinero y vistiendo la ropa del hospital.

"Han pasado 13 días", lamenta su familia a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica, "y no hay nada que lleve a él". La última pista fiable la aporta un vídeo grabado a las pocas horas de que desapareciera. Una mujer lo ve entrando en un terreno de su propiedad. Le invita a abandonarlo y, como él no contesta y se le ve desorientado, la mujer graba un vídeo con su teléfono móvil. Se trata de un solar cercano al hospital. Dicho vídeo, al que ha tenido acceso CASO ABIERTO es el que aparece abriendo la noticia y que, junto a sus fotos, podría ser clave para su localización. La alerta es máxima: no se encontraba bien.

Captura del último vídeo donde se ve a Miguel Ángel, horas después de irse del hospital. | CASO ABIERTO

"Miguel Ángel aparece desorientado, por su comportamiento parece que no es él… pero es él. Pensamos que entró en ese solar creyendo que era su casa. Se le ve muy mal… Él está mal, él no es así… pero, sin duda, el chico del vídeo es él", lamenta su familia. "La pobre mujer se puso nerviosa, asustada, claro estaba en su propiedad… y lo grabó".

Un día antes: al hospital

"Desde hace unos días Miguel Ángel no se encontraba bien", explica Pablo, su tío. Tres meses antes había dejado Sevilla y puesto rumbo a Ibiza para ir a trabajar. "Consiguió un empleo de pintor en un hotel a pie de playa, pero a los dos meses regresó. En la isla empezó a encontrarse mal. Antes de volver a Sevilla fue a Urgencias, en Ibiza". Le recetaron una medicación para la ansiedad.

"El viernes, dos días antes de fugarse del hospital, mi sobrino acudió a una amiga suya para pedirle ayuda. Decía que le estaban siguiendo para matarlo". Miedos irracionales, nervios, "tenemos la sensación de que tenía manía persecutoria, aunque no está diagnosticado, ni había tenido problemas de ese tipo antes. Empezó a caminar mirando siempre para atrás, escondiéndose...".

El sábado (3 de junio), sus hermanos deciden llevarlo al hospital. "Se queda ingresado en observación y ya el domingo, por la mañana, cuando van a verle sobre las ocho y media Miguel Ángel ya no está".

La familia ha recibido muchas llamadas en las que aseguran haberlo visto en Córdoba, Benidorm, Grazalema... pero no han podido comprobarse

Familia e investigadores solicitan máxima difusión para ayudar en su búsqueda y localización. Se trata de una desaparición que se convierte en inquietante, de riesgo extremo, ya que es una persona vulnerable. "Desde que desaparece no toma su medicación".

Su foto se comparte en redes, la alerta se difunde como la pólvora y un batallón de gente, su gente, lo espera desde hace trece días. Ha habido muchas llamadas en las que aseguran que lo ven: "Grazalema, Córdoba, Benidorm… pero no ha podido comprobarse". Lo describen, en su mayoría, con la propia ropa de hospital, aunque algunas personas decían que se había cambiado.

Miguel Ángel Santos mide 1,70, tiene complexión normal, pelo rizado -generalmente con un moño- barba y ojos verdes. No está bien.