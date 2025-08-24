En Toledo
Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36
EFE
Toledo
Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.
También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo
- Decisión inminente por Bardghji
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- Flick frenó a Marc Bernal: 'Te quiero para...
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- El Copenhague, opción para Bardghji
- La convocatoria del Barça para visitar al Levante
- La alineación del Barça ante el Levante