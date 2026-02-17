Mueren cinco jóvenes en Manlleu (Barcelona) en el incendio del trastero de un edificio

Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha dejado cinco víctimas mortales y cinco heridas este lunes por la noche. Los fallecidos son cinco jóvenes, aunque por el momento no se ha determinado sus edades, ya que se está a la espera de su plena identificación, han informado a EFE los Bombers de la Generalitat. Según estas fuentes, la identificación se completará durante esta mañana, ya que alguno de los cuerpos estaba calcinado, aunque se tiene la certeza de que todos ellos eran jóvenes, y algunos podrían ser menores de edad. Los hechos han sucedido en un trastero situado en el terrado de un edificio.

Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que los jóvenes se encontraban anoche en una zona de trasteros en la azotea de un edificio de la calle Montseny de Manlleu ni las causas del incendio, que investigan los Mossos d'Esquadra. Aunque en un principio se informó de que el trastero donde se declaró el fuego estaba habilitado como vivienda, esta circunstancia todavía se tendría que confirmar. Los vecinos niegan que fuera así y apuntan a que los jóvenes, que no vivían allí, iban a fumar.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera.

13 dotaciones

Los Bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio ya se dio por extinguido a las 21.41 horas y fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y, en el trastero, se encontraron cuatro cuerpos más. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico.

Otras cuatro personas sufrieron heridas leves a consecuencia del siniestro. Tres recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias y la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana, se ha hecho cargo del esclarecimiento de las causas del siniestro.

Por su parte, la Policía Local prestó apoyo inmediato a los vecinos que salieron del edificio, alarmados por el humo de la escalera.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se desplazó a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira, tras este siniestro. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.

Investigación abierta

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana, se hizo cargo de la investigación para aclarar las causas del siniestro. Por su parte, la Policía Local prestó apoyo a los vecinos que salieron del edificio, alarmados por el humo acumulado en la escalera.

Conmoción

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por la muerte de cinco personas este lunes en el incendio en la localidad Manlleu (Barcelona) y ha trasladado su pésame a "sus familiares y amistades".

En un mensaje publicado en la red social 'X' ha deseado una "rápida recuperación" a las cuatro personas heridas leves, así como ha trasladado su apoyo al alcalde de la población, Arnau Rovira.

También ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias.