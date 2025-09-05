Incendios forestales
La Alta Sanabria (Zamora) en alerta: Nuevo incendio en Castromil
Hasta la zona en la que se ha originado el fuego se han desplazado 25 medios de extinción, ocho de ellos aéreos
M. J. Cachazo
Un nuevo incendio en Castromil, en la Alta Sanabria, ha obligado a movilizar en la tarde de este viernes a un amplio dispositivo de medios de extinción.
El incendio forestal se ha originado a las 15.33 horas. En el lugar en el que se han detectado las llamas trabajan en estos momentos 25 medios del operativo de extinción.
En concreto, sobre el terreno, trabajan dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y cinco ELIF.
Además, hasta Castromil se han desplazado ocho medios aéreos que están descargando agua sobre el foco del incendio para intentar extinguirlo en la mayor brevedad posible y que no se propague.
Por el momento se desconocen las causas que han provocado este nuevo incendio en Sanabria, una comarca en la que durante el pasado mes de agosto se registraron dos fuegos de consideración que han calcinado gran cantidad de hectáreas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Flick tenía razón con Pedri
- Suena el primer objetivo de Deco para la próxima temporada
- El tenis tiene un problema con Sinner
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Oriol Romeu, un adiós fantasma
- Yaakobishvili ya es el número '1' del Andorra: el Barça, atento
- Anda, ya'... La respueta de Oyarzabal a las explicaciones de Lamine Yamal sobre el penalti
- Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo