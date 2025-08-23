Agrede sexualmente a su sobrina de 12 años cuando dormía en su casa de la Región de Murcia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha confirmado la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que condenó a un hombre a pasar nueve años en prisión por agredir sexualmente en repetidas ocasiones durante un año a su sobrina, menor de edad, cuando se quedaba a dormir en su domicilio de Cieza.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, los ataques sexuales comenzaron en junio de 2017, cuando la niña tenía 12 años de edad, y se alargaron hasta el mes de julio del año siguiente.

El procesado entraba de madrugada en la habitación donde dormía su sobrina (junto a la propia hija del agresor sexual, prima de la víctima), se arrodillaba junto al colchón y "usando, bien la luz del pasillo, bien la luz de su teléfono móvil", la agredía sexualmente. La menor fingía seguir dormida "por el temor que este hecho le producía y siendo consciente de que la persona que la estaba tocando era su tío", dice el tribunal.

El individuo recurre la resolución y alega que la niña le acusó en falso solo por motivos económicos

La madre de la menor tuvo conocimiento de lo que estaba pasando porque se lo dijo su hermana, tía de la víctima y esposa del sospechoso. Esta mujer lo supo, a su vez, porque su hija, prima de la agredida, se lo contó. La niña se enteró cuando mandó un mensaje de WhatsApp a su prima para pedirle que se quedase a dormir en su casa y la pequeña le contestó que no lo hacía por lo que le hacía el adulto por las noches.

La madre de la víctima denunció los hechos y, dado que el sospechoso estaba plenamente identificado, fue detenido por la Guardia Civil. El caso se investigó en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cieza y el juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Murcia.

En septiembre de 2024 se dictó la sentencia: además de los nueve años de cárcel, el hombre tendría que pasar una década en régimen de libertad vigilada cuando saliese del penal y quedaba inhabilitado para cualquier profesión que implicase contacto con menores.

Asimismo, se le condena a indemnizar a su sobrina con 15.000 euros por los daños morales.

El individuo recurrió al TSJ de Murcia y alegó que la niña le acusó en falso por motivos económicos. También dijo que la pequeña se contradijo sobre cuál fue el número de ocasiones en las fue agredida sexualmente, pues en la denuncia "habló de diez veces mientras que a su madre le había dicho inicialmente que tres y en el juicio oral habló de veinte veces, lo que no se correspondería con el número de veces -entre cinco y ocho- que tanto su madre como su tía dicen que la menor pernoctó en la casa", apunta el recurso.

El sujeto también aseveró que la menor no tenía "vestigios físicos, psicológicos o de rendimiento escolar derivados" de la violencia sexual sufrida.

A la espera del Supremo

El TSJ, al rechazar su recurso, recalca que la Audiencia descartó «la existencia de móviles espurios que cuestionen la fiabilidad» del testimonio de la pequeña. "Y lo hace tras constatar la normalidad de la situación y las relaciones familiares antes de que aquella desvelara a su prima los actos de que estaba siendo objeto por parte del acusado. Extremo éste en el que coinciden todos los testigos y también el propio acusado", especifica el documento judicial.

Asimismo, el tribunal valora que la víctima contó lo que le estaba pasando "de forma espontánea" a su prima, no cara a cara, sino mediante "un mensaje de WhatsApp, lo que ella misma justifica en la vergüenza e incomodidad que le causaba contar lo que le estaba ocurriendo". Aunque el TSJ desestimó el recurso del hombre, fuentes judiciales apuntaron que él recurrió de nuevo, en esta ocasión al Supremo, que todavía no se ha pronunciado al respecto.