Una agente denuncia a un mando de la Policía Nacional de Badajoz por falsedad documental

Una agente de la Policía Nacional destinada en la Comisaría de Badajoz ha interpuesto, con la intermediación del sindicato Jupol, una querella contra el inspector jefe responsable de la Secretaría General de dicha comisaría, al que acusa de un presunto delito de falsedad documental y revelación de secretos.

La denuncia ha sido admitida a trámite y se encuentra actualmente en fase de instrucción en los juzgados de Badajoz.

Según señala el sindicato, los hechos son "especialmente graves" pues, presuntamente, el inspector jefe habría enviado un documento falso a la Dirección General de Tráfico (DGT) afirmando que la agente había sufrido una disminución de sus aptitudes psicofísicas para conducir vehículos policiales, para que le retirasen todos sus permisos de conducción.

La agente no fue informada de esta actuación y tuvo conocimiento del expediente abierto por la DGT al recibir una notificación oficial, aunque fue archivado "tras verificarse que la única actuación de la agente había sido solicitar su reubicación temporal por estar dando el pecho a su hija de dos años".

Jupol recuerda que esta solicitud se amparaba en la Instrucción 008/2015 de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, que establece medidas para proteger la salud de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, como no realizar las prácticas de tiro, no establecer contacto con detenidos o no conducir vehículos policiales.

En lugar de aplicar el protocolo previsto por la propia normativa interna del cuerpo, "el mando habría tomado represalias contra la agente utilizando su posición como responsable de Recursos Humanos, Automoción y Prevención de Riesgos Laborales de la comisaría". Jupol defiende que calificar como «no apta para la conducción» a una mujer en periodo de lactancia "es un hecho intolerable" y exige "una investigación rigurosa, la apertura inmediata de expediente disciplinario por falta muy grave contra el inspector jefe implicado y garantías de protección para la agente denunciante".

El Periódico de Extremadura ha pedido contrastar estos hechos y la respuesta de la jefatura ha sido que no realizará declaraciones al respecto.