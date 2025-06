El acusado de matar a Elisa Abruñedo en A Coruña en 2013: "Ni yo mismo lo entiendo"

El acusado de matar y violar a Elisa Abruñedo, en septiembre de 2013 en Cabanas (A Coruña) ha manifestado, al ejercer el derecho a tomar la última palabra en el juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña, que ese "momento puntual" de su vida "no tiene nada que ver" con su forma de ser "ni la de los 39 años anteriores".

"No hay forma de justificar esto, ni yo mismo puedo, no lo entiendo", ha sentenciado en la última sesión frente a su postura de mantener silencio y no declarar a las preguntas de los letrados el primer día de la vista. Estas palabras las ha pronunciado mostrando un tono compungido por momentos y tras un juicio con postura cabizbaja.

"Lo que pueda decir no sirve de nada", ha sentenciado mientras que la familia, que se encontraba en la Sala, le ha demandado que pidiese "perdón". Esto después de que él incidiese en que no era "capaz" de entender el "comportamiento" de ese día.

Por su parte, su letrado ha alegado que la víctima "tuvo opción de defenderse" y ha rechazado que fuese un crimen "premeditado", cuyo motivo ha vinculado con una "agresión sexual".

"La víctima se resistió", ha sentenciado para descartar agravantes como la alevosía. "Pidió socorro", ha añadido en relación a una testigo que escuchó a una mujer, pero que sostuvo que pensó que era una discusión de pareja.

La defensa del acusado pide para su cliente la condena por un delito de homicidio -- no por asesinato como solicitan Fiscalía y las dos acusaciones particulares en representación de los hijos -- y por la agresión sexual cometida.

Acusaciones

El Ministerio Público y las acusaciones particulares en el crimen de Elisa Abruñedo -- que representan a los dos hijos de la víctima, asesinada y violada en septiembre de 2013 en Cabanas (A Coruña) -- han ratificado su petición de condena para el hombre, Roger Serafín Rodríguez, al que se detuvo diez años después en su lugar de trabajo.

En concreto, por asesinato y agresión sexual solicita Fiscalía penas que suman 32 años de cárcel mientras que los letrados de los hijos elevan la petición a 37 años. Lo hacen con petición de agravantes como ensañamiento, alevosía y abuso superioridad, según han expuesto en declaraciones a los medios de comunicación y también en la vista, dedicada este viernes a la lectura de las conclusiones.

Esta parte entiende que hubo "aprovechamiento del lugar y de las circunstancias" por el hecho de que la víctima fuese sola, cerca de su casa, dando un paseo, y por donde la llevó, a una zona en la que no había visibilidad desde la carretera. También entienden que hubo agravante de género en relación a la agresión sexual.

Las acusaciones particulares han destacado, entre otras, las declaraciones de los investigadores o lo recogido en el informe psiquiátrico del centro penitenciario. Así, han considerado que se evidenció, en base a testificales y periciales, que hubo "una violencia excesiva" y que se causó a la fallecida "un sufrimiento innecesario" con una "voluntad deliberada" en este sentido.

Además, han argumentado que está, a su juicio, ratificado que no había por parte del acusado una "distorsión" de la realidad, como alegó en su momento su defensa. Lo han expuesto para rechazar atenuantes o eximentes a este respecto para el procesado.

"La maldad existe"

Ya en sala, el Ministerio Público ha incidido en que no "hay duda" de que Roger Serafín Rodríguez es el autor, por los datos recabados en la investigación y no solo por el hecho de que reconociese los hechos tras su detención, diez años después.

Mientras, ha remarcado la incapacidad de defensa de la víctima, en línea con lo que sostienen las acusaciones particulares, y ha apostillado que Elisa Abruñedo estaba en una situación de "extrema vulnerabilidad" cuando la apuñala.

Las acusaciones particulares, como Fiscalía, rechazan la explicación del acusado tras su detención en la que afirmó que la mujer subió voluntariamente a su coche y que se conocían y han incidido en que las pruebas lo "vinculan inequívocamente" con los hechos.

Úlitima sesión

Ha sido en la última sesión del juicio celebrado durante esta semana en la Audiencia Provincial de A Coruña, con Tribunal del Jurado y tras cinco días de sesiones en las que el procesado optó por no declarar manteniendo, en todo momento, una actitud cabizbaja.

"No ha colaborado, se ha mantenido callado durante diez años, solo no negó lo evidente", ha expuesto la fiscal sobre su silencio hasta su detención y lo que admitió una vez que se produjo esta. "La maldad existe, no hay que buscar más explicación", ha señalado en referencia a lo recogido por el perito que evaluó al acusado.

Detención

La detención del procesado se produjo diez años más tarde, en los astilleros de Navantia de Ferrol donde trabajaba, y después de que se pudiera cotejar el ADN localizado en la víctima con el de él. Fue tras una búsqueda durante años de coches similares al visto en el lugar de los hechos, de personas con el apellido Rodríguez como él y de numerosas pruebas genéticas para descartar autores.

En el juicio, han declarado los hijos de la víctima -- que a los dos años perdieron a su padre en un accidente laboral y con alusión a sus secuelas psicológicas todavía en la actualidad --; también testigos, entre ellos la persona que localizó el cadáver e investigadores del caso, que destacaron la "violencia bastante extrema" en la agresión.

También lo hizo el forense que realizó la autopsia y que, por como fue localizado el cuerpo y por las lesiones que presentaba, dijo que se evidenciaba por parte del autor un "total desprecio a la víctima".

"Una ejecución", sostuvo otro especialista, de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ratificó como otros la "intención de matar" después de ser agredida sexualmente y con un ataque posterior con un arma blanca en cuello, pulmones y corazón. Eso tras ser sorprendida por la espalda mientras la víctima caminaba sola cerca de su casa.

A su vez, el especialista que evaluó en prisión al autor confeso descartó que se mostrase arrepentido, aunque sí preocupado por la imagen que pudiera haber en su entorno tras conocerse su detención. "Pasó página y siguió con su vida", aseveró tras descartar que el acusado sufra algún trastorno.

Los hechos

Desde octubre de 2023, el procesado está en prisión a la que fue trasladado tras ser detenido por la Guardia Civil en su propio puesto de trabajo, en el astillero de Navantia Ferrol, donde era operario de una empresa auxiliar. Tras el arresto, confesó ser el responsable de la violación y muerte de la vecina de la comarca de Eume diez años atrás.

Según el escrito de acusación, entre las 20.45 y las 21.00 horas del 1 de septiembre de 2013, el hombre conducía su vehículo cuando vio caminando a la víctima por la carretera provincial DP-1503, en las inmediaciones de su domicilio. Luego se desplazó a un camino de tierra de la zona, detuvo su coche y se dirigió a la mujer "abordándola por la espalda, agarrándola fuertemente con un brazo y golpeándola en la cara, en la zona de la mandíbula".

Acto seguido, según el Ministerio Fiscal, el encausado se introdujo en el terreno situado al lado de la carretera "en el que había pinos y abundante vegetación de monte bajo", arrastrando a la víctima marcha atrás mientras la sostenía fuertemente de espaldas a él, "recorriendo aproximadamente 17 metros hasta el interior de la parcela, donde no podía ser visto desde la carretera". Allí la violó y la asesinó, según Fiscalía y las acusaciones.