Xuan Lan: El reset que necesitamos

“Es difícil controlar cuando quieres abarcarlo todo. Llevamos varias vidas: la personal, la laboral y la de las redes sociales. Todo ello nos lleva a desasistir lo importante, que somos nosotros mismos. Hay que limpiar y resetear. Reordenar todo eso nos ayudará a sentirnos infinitamente mejor”. Lo afirma Xuan Lan, todo un referente en yoga y en lo que a bienestar se refiere.

Son muchos años promoviendo y divulgando un estilo de vida basado en el cuidado personal. Ella misma abandonó un trabajo en el sector bancario en Nueva York para dedicarse tiempo y cuidarse a través del yoga. Hoy cuenta con más de tres millones de seguidores en todas las plataformas y, lo más importante, su mensaje es sinónimo de seguridad y confianza. Su nuevo proyecto, una serie documental que estrena la próxima semana en Filmin, pretende mostrar y enseñar como cuidar la otra cara de nuestra vida, la que abandonamos para cumplir con la sociedad.

Para Xuan Lan, “las prioridades que deben marcar nuestro camino son, en primer lugar, cuidar de nosotros antes de cuidar a los demás. El autocuidado consciente es lo más importante. Nuestra salud física y mental depende de un sueño reparador (que limpia y repara células), de una alimentación saludable y de las buenas relaciones, evitando las tóxicas y cuidando de nuestras familias. Y, por supuesto, realizar ejercicio físico”.

Puede parecer un sueño imposible pero, precisamente, ‘Reset’ nos propone maneras sencillas y asequibles de lograrlo. “Apostemos por el contacto con la Naturaleza -pide Xuan Lan- porque es el antídoto del estrés. Rodearnos de hormigón no nos hace bien. Salid a pasear de manera lenta y consciente por el campo o al lado del mar. Buscad ese espacio en vuestra semana para respirar, para escaparos tres días con tus amigos a una casa rural o tan sólo uno para caminar con tu pareja, tu perro o tu amiga del alma. Sin teléfono, escuchando los sonidos de la naturaleza y parando un poco el tiempo”.

Me habla desde la paz y el conocimiento que le dan la experiencia y estos tres capítulos rodados “en lugares en los que he vivido una experiencia. He pasado muchos días al ritmo de la jungla, sin electricidad, con la intensidad del calor del Yucatán o la paz de Artá, en Mallorca, al pie de una sierra y con una energía muy especial”. Parar para seguir. Resetear para vivir.