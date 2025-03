Verónica Blume: El yoga que empodera

“Las mujeres maduras que practican yoga de forma habitual, además del beneficio físico evidente, desprenden paz y relativizan mucho más. Se conocen muy bien y también sus ritmos. Aprenden a soltar y a quitarse corsés”. Así veo también a Verónica Blume, profesora de yoga desde los 25 años, cuando decidió que las pasarelas pasaban a un segundo plano y ella, al primero. “Esta disciplina te ayuda y enseña a estar en armonía con tu cuerpo, a respetarlo… Y eso se traduce en bellaza. Interior y exterior”, explica. Rodeada de mujeres poderosas, Vero inicia la práctica preguntando para quién es la primera vez. Pocas son las que no conocen los beneficios del yoga, lo cual “demuestra que su crecimiento es porque las personas van descubriendo lo que les genera, lo que les aporta y lo bien que se sienten al terminar. En mi caso, he aparcado un poco el yoga más exigente y he entrado en una zona más tranquila, expandiéndome un poco más”, reconoce.

Esta disciplina abre los brazos a todas las edades, cuerpos y mentes. “Lo equilibra todo”, asegura Blume. Algo que, “en un momento de revolución como el que estamos viviendo, es realmente necesario”. Este encuentro, organizado por Olístic para celebrar el 8M, supuso creó sinergias y momentos compartidos que Vero disfrutó porque “esta firma cuida y apuesta por nosotras. Si miras a tu alrededor, cada vez sumas a más mujeres poderosas, que se saben preparadas y fuertes. Es el hombre al que le toca recolocarse por completo en esta realidad. Queda mucho camino aún por recorrer pero vamos en buena dirección”.

Ella sostiene la clase, ayudando y motivando, consciente de lo distintas que somos todas. “Sin forzarte, sin ponerle al límite y esboza una sonrisa siempre que puedas”. Acompaña y nos enseña a integrar el yoga en nuestra vida y en un día de sinergias y risas compartidas. “Las mujeres, juntas, somos puro poderío”, dice la que que tanto desprende y tan sutilmente lo transmite.

Un encuentro único

Las creadoras de contenido Ares Aixalà y Nayan Kao así como la empresaria y CEO de InOut, Elisabeth Alvarez, fueron algunas de las mujeres que compartieron la sesión de yoga organizada por Olístic. La firma de salud capilar, que cuenta con una mayoría de mujeres en su equipo directivo, organizó esta jornada en el marco del 8M y en ella participaron empresarias, directivas, periodistas y emprendedoras.