Vanesa Lorenzo impulsa OMA con un evento inmersivo en Andorra sobre autocuidado y conexión

OMA, la plataforma de bienestar fundada por Vanesa Lorenzo, ha dado un nuevo paso en su evolución con la celebración de su primer encuentro presencial. Bajo el título ‘Cuidarte para cuidar’, el evento tuvo lugar el pasado 10 de junio en Andorra y reunió a decenas de mujeres en torno a una cuestión cada vez más presente en la vida contemporánea: cómo cuidarse para poder cuidar mejor.

Nacida como un espacio digital que reúne voces expertas en salud, nutrición, psicología, movimiento, belleza y desarrollo personal, OMA propone una mirada amplia y consciente sobre el bienestar. Su objetivo no es ofrecer fórmulas cerradas, sino acercar conocimiento, experiencias y herramientas para que cada persona pueda construir su propia relación con el cuidado.

El encuentro en Andorra trasladó esa filosofía al terreno físico a través de una experiencia inmersiva en la que se combinaron conversación, emoción, música, gastronomía, movimiento y conexión humana. La jornada fue concebida para que el bienestar no se entendiera únicamente desde la información, sino también desde la vivencia.

OMA traslada su universo digital al mundo físico con su primer encuentro presencial / OMA

Uno de los momentos centrales fue la mesa redonda protagonizada por Vanesa Lorenzo, la escritora y divulgadora Sol Aguirre y la psicóloga Angélica Joya, especializada en bienestar familiar y relaciones humanas. La conversación abordó algunos de los grandes desafíos que atraviesan muchas mujeres: la tensión entre el cuidado propio y el cuidado de los demás, la dificultad de poner límites sin culpa, la presión de sostener múltiples roles y la importancia de construir redes de apoyo más sólidas.

La jornada también incluyó una meditación guiada sorpresa dirigida por Paula Ayet, acompañada por música en directo de piano y violonchelo, interpretada por Miriam Manubens y Paula González. La experiencia generó uno de los momentos más emotivos del encuentro, invitando a las asistentes a conectar con una dimensión más íntima y emocional del cuidado.

Presentación de OMA en Andorra / OMA

El programa continuó con una sesión sobre salud celular y longevidad a cargo del equipo de Farmacias Pasteur, centrada en el papel del NAD+ y su relación con la energía celular, el envejecimiento y la calidad de vida a largo plazo. Como cierre, el maestro chocolatero Lluc Crusellas condujo una degustación guiada de cacao, planteada como una experiencia sensorial y cultural basada en la atención, la curiosidad y el disfrute consciente.

Con este primer encuentro, OMA abre una nueva etapa en la que su universo digital se expande hacia experiencias presenciales. La plataforma prevé ampliar en los próximos meses sus contenidos vinculados al movimiento, la respiración, la meditación y el bienestar femenino, reforzando su apuesta por un concepto de bienestar integrativo, humano y conectado con la realidad de cada persona.

“OMA reúne conocimiento, experiencias y herramientas para acompañar a las personas en su propia búsqueda de bienestar. Nos interesa acercar perspectivas diversas, generar conversaciones valiosas y ofrecer recursos que cada persona pueda incorporar a su vida de la manera que tenga más sentido para ella. OMA comparte, tú decides”, explica Vanesa Lorenzo.

El encuentro contó con el apoyo de Andbank y Perfumeries Júlia como patrocinadores, además de la colaboración de Park Hotel, Pyrénées Andorra, Lluc Crusellas y Farmacias Pasteur.