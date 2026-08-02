Vanesa Lorenzo: “El deporte femenino me inspira de una manera especial”

Vanesa Lorenzo además de ser una de las top models españolas más reconocidas a nivel internacional, es diseñadora, escritoria y una emprendedora vinculada al bienestar. El movimiento la ha acompañado toda su vida, desde la danza clásica hasta el yoga, el pilates o el running, y esa curiosidad por cuidarse y entenderse mejor la llevó a escribir Yoga, un estilo de vida y Crecer juntos.

Ahora da un paso más con OMA, su plataforma de bienestar consciente, un proyecto que invita a encontrar una forma propia de cuidarse, lejos de recetas universales. Charlando con ella se percibe también una sabiduría interna, una intuición y un criterio propio que han guiado muchas de sus decisiones y ayudan a entender su trayectoria y su éxito. Una forma de estar en el mundo marcada por la curiosidad, el respeto y la voluntad de seguir evolucionando.

El deporte te ha acompañado a lo largo de tu vida ¿Cómo crees que te ha impactado y qué espacio ocupa ahora en tu vida?

Para mí el deporte es clave. No puedo vivir sin movilidad, porque hay muchas disciplinas, y conforme van pasando años, pruebas una, la dejas, pruebas otra, pero siempre ha estado presente el movimiento. Yo desde pequeñita empecé con danza clásica, en Nueva York encontré el yoga, empecé a hacer running también durante una época, cuando llegué a Nueva York combinaba fitness con yoga. Más tarde, cuando conocí a mi chico, me introdujeron en Pilates, con lo cual sí que ha estado muy presente desde siempre, y no solo yo encuentro que es un beneficio físico, sino también, por supuesto, mental.

Mucha gente dice que el yoga le cambia la vida. Has escrito un libro que se titula Yoga, un estilo de vida, ¿qué hizo el yoga en ti cuando lo descubriste?

Cuando descubrí el yoga, me despertó sensaciones similares a las que sentía haciendo danza clásica de pequeña, esa conexión con el cuerpo. Aunque era una práctica física, entendí que había algo mucho más profundo en las asanas, y sentí mucha curiosidad por conocer su filosofía. Empecé a leer, a indagar y a practicar muchísimo en Nueva York, en Jivamukti, un centro que hoy sigue formando profesores de yoga por todo el mundo.

Vanesa durante la grabación de la entrevista en el plató de SPORT / GORKA URRESOLA

Decir que me ha cambiado la vida, no sé si sería tan drástica, pero sí que me ha hecho conectar con una forma de vida que tiene mucho que ver con lo que yo deseo, y es esa conciencia corporal que me viene también de la danza clásica, ese agradecimiento, ese desarrollo personal dentro de la esterilla y fuera de la esterilla, esa flexibilidad física y mental, todo esto sí que creo que es algo que está en mí.

El cuerpo es una herramienta fundamental en tu trabajo como modelo y también en tu práctica de yoga. ¿Cómo ha sido tu relación con él y cómo ha evolucionado con el tiempo?

Pues antes buscaba propósitos para encontrar ser algo que no te sé decir ni qué, porque no es un objetivo claro, y ahora yo estoy mucho más tranquila y en paz conmigo misma. No hay una búsqueda de algo que no sabes qué es y a dónde llegar, es una búsqueda más de presencia y de conexión.

La industria de la moda es muy exigente, con unos cánones muy estrictos y unas medidas muy concretas. ¿Cómo crees que el yoga y el deporte te ayudaron a mantener una relación sana contigo misma dentro de ese contexto?

Yo diría que, más que el deporte, lo que me dio una base sólida y una buena salud mental fue el acompañamiento familiar. Sentirte seguro dentro de un núcleo familiar te da estabilidad y te recuerda que no estás solo.

En mi caso, eso fue fundamental para afrontar la presión del trabajo, la comparación y el rechazo constante. Empecé en la era analógica, cuando todo era mucho más duro y estaba expuesta a recibir síes y noes a diario. Tener un núcleo familiar seguro me dio unos pilares de sujeción. Podía pasar cualquier cosa fuera, pero yo tenía una seguridad interna.

“No existe una única fórmula para todo el mundo, cada uno tiene que encontrar su camino” Vanesa Lorenzo

Cuéntanos qué es OMA y a qué responde la creación de este nuevo espacio.

OMA es una plataforma de wellness en la que hacemos una selección muy cuidada de profesionales de la salud, el bienestar y el movimiento. Queremos ayudar a las personas a encontrar su propia manera de cuidarse y a generar un criterio propio.

Hoy recibimos constantemente mensajes sobre qué debemos hacer y cómo hacerlo para conseguir determinados objetivos. Por eso creemos que hacen falta plataformas que ofrezcan información de una manera respetuosa y amable, que acompañen sin decirte exactamente lo que tienes que hacer.

En OMA proponemos guías y programas de nutrición, fuerza, yoga, pilates y meditación. También tenemos un programa de educación consciente llamado Los pilares de la educación consciente. Son herramientas para acompañarte, pero siempre respetando tu capacidad para elegir.

Da la sensación de que siempre has tenido curiosidad por formarte y conocer distintas disciplinas. ¿Crees que las personas se preparan y se informan lo suficiente para las diferentes etapas vitales?

Nosotros ponemos mucho énfasis en ofrecer inspiración y guía para favorecer esa conciencia y esa conexión personal, porque es desde ahí desde donde uno puede elegir bien.

"La curiosidad me acompaña desde siempre. Fue una de las razones por las que escribí mis dos libros y también por las que emprendí esta plataforma" Vanesa Lorenzo

Podemos proponer distintos programas y disciplinas, pero cada persona tiene que encontrar su camino. Ahora se habla mucho de la importancia del ejercicio de fuerza y generar músculo para la longevidad, pero quizá alguien prefiera comenzar con una práctica de yin yoga. ¿Por qué no? No existe una única fórmula para todo el mundo, cada uno tiene que encontrar su camino.

Una de las claves de OMA son también sus expertos. Estamos en una era muy difícil de información, ya lo sabemos, tú estás en el sector, es que es tan complicado, ¿qué es veraz?

Total.

A mí me gusta que me traten con respeto y que la información que recibo haya sido trabajada previamente con profesionales. Puede haber margen de error, pero parte de un trabajo previo riguroso.

La curiosidad me acompaña desde siempre. Fue una de las razones por las que escribí mis dos libros y también por las que emprendí esta plataforma. Creo que hay mucha gente con ganas de seguir aprendiendo y de acompañarse de profesionales que se pongan en duda, aporten distintas miradas y ofrezcan herramientas que hoy pueden funcionar, pero que quizá mañana necesiten modificarse. Me interesa ese tipo de lenguaje.

En redes sociales estamos muy acostumbrados a las recetas rápidas y a las soluciones universales. ¿En qué se diferencia OMA de ese tipo de contenido y cómo puede convivir con él dentro de las propias redes?

Pues fíjate, el otro día hicimos un directo dentro de un programa detox y nuestra nutricionista, Gemma Bes, respondió a las dudas de la comunidad. Explicó que el verdadero reto no era completar el programa de detox, sino aprender a hacer un trabajo de observación qué funciona para cada uno dentro de la propuesta. Creo que ahí se abren conversaciones que nos enriquecen como comunidad.

Una participante contó que le encantaba desayunar chía todos los días, y Gemma le respondió que, si le sentaba bien, no tenía por qué variar. Aunque el programa ofrezca distintas opciones, no significa que todos tengan que seguirlas de la misma manera.

Las fórmulas únicas pueden ser muy atractivas como herramienta de marketing, pero debemos estar atentos a ese tipo de mensajes para desarrollar una voz y un criterio propios.

“Mi hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil” Vanesa Lorenzo

Total. En redes sociales compartes aspectos de tu alimentación, tu forma de cuidarte y tu conexión con la naturaleza. ¿Cómo vives la responsabilidad de ser un referente en estos ámbitos y qué relación tienes tú con las redes?

Sí, porque en las redes sociales también existe la comparación y el obligarte a colgar cosas a veces. Yo empecé hace 12 años teniendo un perfil, una identidad digital, podríamos decir, y al principio lo pasé mal. Coincidió además con el comienzo de mi relación de pareja y había insultos y juicios, así que fue un poco difícil.

“No puedes controlar lo que hagan los demás, solo puedes controlar lo que haces tú” Vanesa Lorenzo

Sabía que lo tenía que hacer porque hoy en día, como modelo, actriz o cantante, si no tienes una identidad digital es difícil trabajar en estos sectores. Es casi una obligación porque si no, no existes. Luego tienes que encontrar la manera de hacerlo propio para que no sea una penitencia, porque estás compartiendo tu lifestyle, tu vida, tu trabajo, tus experiencias, tus reflexiones y tu punto de vista, y estás expuesto.

Ahora la exposición no es solo de los modelos o de los actores, todo el mundo está expuesto. Como siempre les digo a mis hijas, no puedes controlar lo que hagan los demás, solo puedes controlar lo que haces tú. Yo me centro en comunicar bonito y con respeto. Lo de los demás hay que aprender a amortiguarlo, porque no puedes hacer nada. Lo que sí está en tus manos es decidir qué quieres hacer con esa red social.

El respeto parece estar muy presente en tu vida, hacia el cuerpo, la naturaleza y los demás. ¿Qué significa para ti?

Creo que el respeto forma parte de la belleza, de la belleza en su máximo esplendor. Es clave para cualquier relación, hacia dentro y hacia fuera, y es el punto de partida de la comprensión y del entendimiento.

Hay gente que necesita entender para respetar. Yo prefiero respetar incluso antes de entender algo, aunque no esté de acuerdo, porque al final cada uno es diferente y vivimos en una diversidad total.

"Ellas saben que, cuando necesiten comunicarse, tendrán un dumb phone. Sobre el smartphone todavía no sé si será a los 16, a los 17 o a los 18. Es muy duro ir en contra de la ola, porque mi hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil" Vanesa Lorenzo

¿Cómo gestionas tú las pantallas? ¿Te pones límite de uso?

Es un área muy complicada. Yo creo que casi todos tenemos algún grado de adicción a las redes sociales, sobre todo quienes trabajamos con ellas, porque hay una línea muy fina entre el trabajo y el entretenimiento.

Muchas veces haces scroll casi sin darte cuenta porque es muy adictivo. Puedes entrar para trabajar, analizar o inspirarte, pero no es tan fácil parar. Es una herramienta creada para que no dejes de hacer scroll infinito.

Como soy consciente de lo perjudicial que puede ser, en casa es un tema que tenemos muy encima de la mesa. Intento explicarles a mis hijas, con un vocabulario que entiendan, que pueden perder el foco, perjudicarse en otras tareas e incluso perder capacidad creativa y que yo las tengo que proteger.

Siempre les pongo el mismo ejemplo. Si os diera una copa de vino, me diríais que estoy loca. Pues esto es parecido. El vino es tangible y sabemos que es malo y que además también genera adicción. Las pantallas son algo más intangible y más difícil de entender, pero también pueden ser dañinas.

Ellas saben que, cuando necesiten comunicarse, tendrán un dumb phone. Sobre el smartphone todavía no sé si será a los 16, a los 17 o a los 18. Es muy duro ir en contra de la ola, porque mi hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil. Yo no sé cómo los gobiernos que están implantando ciertas normas pueden pasar de esas normas a una legislación que realmente se aplique.

¿Hasta qué punto es importante que los padres compartan los mismos valores y pilares fundamentales al criar a sus hijos?

Es clave, porque si no estás alineado con tu pareja en la base de los valores, dentro de un entorno familiar es muy difícil. Los valores y el respeto tienen que estar y, a partir de ahí, pueden surgir oportunidades para aprender y generar debate desde diferentes opiniones.

Vanesa Lorenzo durante la grabación de la entrevista en SPORT / GORKA URRESOLA

En casa compartimos con las niñas algunas diferencias del día a día. Les decimos que no estamos de acuerdo y les preguntamos qué piensan ellas. Me parece muy enriquecedor que entiendan que la diversidad de opinión no tiene que generar conflicto, sino ganas de comprender al otro.

Cuando se trata de un conflicto importante o de una decisión educativa, lo hablamos entre nosotros, nos ponemos de acuerdo y decidimos qué hacer. Pero quiero transmitirles una mentalidad flexible, que no tengan un pensamiento único y que estén abiertas al mundo.

En ese sentido, claro, tienen dos padres que son dos personas de mucho éxito y de unas carreras profesionales públicas, ¿ellas son conscientes de quién es realmente mamá y papá?

Sí, a ver, con su padre, lógicamente cuando viajamos a cualquier parte del mundo, ellas no entienden cómo esta persona que estamos en Indonesia, cómo esta persona te conoce, pero ellas han entendido y nosotros les hemos intentado explicar que forma parte del trabajo, que es circunstancial, que esto es algo que tiene que ver con una circunstancia de un trabajo, que no forma parte de la persona, por eso lo viven con normalidad.

“Me emociona mucho ver deporte femenino. Con las mujeres hay una conexión que me da un ‘yo también puedo’” Vanesa Lorenzo

¿Y por ejemplo el fútbol? No sé cómo viven ellas el fútbol, si son futboleras, si han seguido el mundial o no, si les gusta el fútbol femenino.

No son muy futboleras. La pequeña empieza ahora, que tiene 10 años. Les gusta más otro tipo de movimientos y de deportes, pero Carles ve mucho fútbol femenino con ellas. Le gusta mucho el deporte femenino.

Fuimos a ver la final de la Champions a Oslo con las peques y fue brutal. Nunca sabes si va a ser un buen plan o no, pero tuvimos la suerte de disfrutarlo muchísimo. Las niñas estaban pegadas mirando cómo jugaban las chicas. Yo pensé que, al ser 90 minutos, a lo mejor se cansarían, pero no, estaban súper conectadas con el juego.

A mí especialmente me emociona mucho ver deporte femenino. No sé por qué, pero conecto más. Disfruto muchísimo viendo a deportistas de élite, hombres y mujeres, es una gozada, pero con las mujeres hay una conexión que me da como empowerment, como un “yo también puedo”. Pobre de mí, pero es como que me inspira.

Y por último, ahora que hablas de inspiración, para ti, ¿quiénes han sido tus referentes o personas que te hayan inspirado o que te inspiren a día de hoy y que creas que han marcado un poco tu manera de ser o de hacer?

Yo creo que mis padres han marcado mucho. Les debo muchísimo que confiaran en mí y me dejaran marchar tan jovencita, porque al depositar esa responsabilidad en mí sentí que, si ellos confiaban, yo también tenía capacidad para hacerlo.

Dejar ir a un hijo creo que es de las cosas más difíciles, y eso se lo agradezco muchísimo. Y ahora que soy madre me doy cuenta de que me han querido bien. Suena muy simple, pero me han querido de una manera incondicional, por existir y ya está. Y eso lo valoro muchísimo.

No, no, y eso al final construye la persona totalmente.

Sí, yo creo que sí.