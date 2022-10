Sandra Barneda explica en su última novela ‘Las olas del tiempo perdido’ lo que supone ese orgullo de pertenencia que ella, como seguidora del Barça, traslada también al fútbol Sobre el posible retorno de Messi, apuntó: "“Hay que saber reconciliarse con el pasado, vivir el momento y cerrar el círculo"

A ella, el ‘bloqueo del escritor’ o el también llamado ‘síndrome de la hoja en blanco’, le pone. “Sí, es así. Necesito no tener nada por delante para saber o decidir hacia dónde voy”, asegura. Con un reto en la mente, Sandra Barneda se siente bien. Ya sea literario, televisivo o deportivo. Con su nueva novela en la mano, la noto satisfecha de haber escrito decenas de folios en los que nos traslada a aquellos veranos de la niñez en la que tu grupo de amigos eran el centro de tu vida. “Quería hablar del sentimiento de pertenencia, ese orgullo de sentirte parte de algo que te da muchas cosas. Hablamos mucho de lo que te aporta el amor desde el lado de la pareja o la familia, pero el círculo de amigos es tu tribu, algo ancestral e incluso primario”, explica la periodista.

Es inevitable relacionarlo con el orgullo de pertenencia de un club de fútbol, siendo ella del Barça. “Tienen bastantes cosas en común. A los ‘colegas’ de verdad, aunque hayan pasado veinte años y un montón de visicitudes que te pueden alejar un tiempo, siempre vuelves. Porque es tu gente. Porque es esa raíz que te lleva a lo más profundo y en muchas ocasiones ni sabes explicar por qué. Tu equipo te hará enfadar, gritar y llorar pero lo acabarás perdonando porque le eres fiel. Repasas los recuerdos, como ocurre con los amigos, y al final piensas que es lo mejor que te ha pasado… a pesar de todo. Tampoco hay que ser tan drástico y sí disfrutar más de la vida”. Visto así, le pregunto si ve posible el retorno de Messi, uno de los nuestros. Y lo tiene claro: “Hay que saber reconciliarse con el pasado, vivir el momento y cerrar el círculo”.

DISCIPLINA Y CONSTANCIA

Escribe cinco horas todos los días. Reconoce ser "disciplinada y constante, de lo contrario no habría publicado nunca. Me organizo por semanas e intento no fallar. Eso sí, me permito ese día en el que la mente se va a otro sitio y no apetece escribir. Repito: no hay que ser tan drástico". En su versión deportiva, es exactamente igual. "Llegué a una edad -explica- en la que tuve claro que cuarenta y cinco minutos de actividad física tres días a la semana debía integrarlos para sentirme mejor. Y así es. Desde el confinamiento, una parte la hago en casa y otra en El Retiro o en la calle. Me sienta fenomenal".