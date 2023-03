Ellos cuentan sus apariciones, sus seguidores y sus impactos por millones. Ella deriva y multiplica la visibilidad de sus representadas Juntos han sumado talento y números para apostar por el fútbol femenino en la Queens League, la versión con ‘a’ de la novedosa liga de fútbol 7

Ellos cuentan sus apariciones, sus seguidores y sus impactos por millones. Ella deriva y multiplica la visibilidad de sus representadas. Juntos han sumado talento y números para apostar por el fútbol femenino en la Queens League, la versión con ‘a’ de la novedosa liga de fútbol 7. La combinación es potente.

A Carlota Planas, agente inquieta a la que poco o nada asusta, los hermanos ‘futboleros’ más aplaudidos y auténticos de youtube le propusieron ser la asesora de xBuyer Team. “Todo lo que sea poner el foco en las mujeres, que cuenten conmigo -asegura-. Y con estos cracks, al fin del mundo”.

Javi Ruiz sonríe y mira con curiosidad a esta periodista que toma notas. “Nunca me habían hecho una entrevista con bolígrafo y papel”, comenta. El mundo de la comunicación evoluciona y él es uno de los revolucionarios. Empezó muy joven a subir videos de fútbol y acabó compartiendo momentos estelares con Messi o Neymar. Más de cinco millones de seguidores en youtube y millón y medio en Instagram le han catapultado a una fama que le ha supuesto entrar por la puerta grande en la Kings League. Y lo ha hecho junto a su hermano Eric, el MiniBuyer que ya se ha hecho mayor. “Ahora queremos apostar por ellas en la Queens. Dará mucho que hablar porque se verá lo nunca visto”, aseguran. Carlota asiente y añade que “a los tres, lo que nos ha movido en la vida es el fútbol. Si la unión hace la fuerza, nuestro equipo lo va a petar”.

Tan jóvenes y tan seguros de sí mismos. Tres personas y tres profesiones tan novedosas. Talentosos y creativos, los hermanos Ruiz viven -y muy bien- de su trabajo mientras Planas representa a grandes jugadoras y negocia con clubes como Barça y Real Madrid. Ella no desvela sus colores mientras ellos se frotan las manos con el liderato de los de Xavi. “Soy tan culé que me pongo enfermo de felicidad o de rabia -reconoce Javi- y ahora toco madera para que consigamos los dos títulos que quedan. La solidez defensiva de esta temporada me está dando mucha paz”. Del Real Madrid prefieren no hablar: “Ni bola”. La que sí va a rodar es la que empujarán sus jugadoras en unas semanas. Un nuevo enfoque para iluminar el universo femenino.

