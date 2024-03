Paula Ordovás: La maratón de su vida

Cae la tarde del jueves en el país del sol naciente y, colgado en una percha justo al lado de la ventana, está el cortavientos más especial de la vida de Paula Ordovás. Empujándola estará el Jefe, su padre, que falleció hace apenas un mes. Siempre la acompañó en sus retos deportivos y cuando inició la preparación de su sexto Abbot World Marathon Majors cayó enfermo. “Cada día le mandaba un video mientras entrenaba -explica con la voz rota- y él me alentaba a seguir cuando me veía desfallecer un poquito. ‘Me pondré bien para estar en Tokio contigo’, me decía. Y va estar. Ya lo creo que sí”.

Paula Ordovás está a punto de culminar el reto de correr las seis maratones más prestigiosas del mundo. Boston, Chicago, Berlín, Londres, Nueva York y, mañana, Tokio van a hacer posible que se lleve a casa la icónica medalla en forma de flor que recoge los seis reconocimientos que suman 252 kilómetros. “Es la carrera que mejor he preparado -reconoce Paula, cuyo máximo apoyo deportivo es Pablo Pallero, su entrenador- aunque psicológicamente estuviera ‘tocada’ por la enfermedad de mi padre y por la depresión que sufrí hace un año. Soy muy perfeccionista y muy controladora y me agobia pensar que algo no está trabajado como debe ser. Pero, gracias a la terapia, he aprendido a disfrutar del camino. Llego a Tokio con el objetivo de mejorar mi 3.36h y de cerrar un círculo con esta sexta maratón”.

Se pone ‘premios’ para completarla (un gel, una pastilla o ver a su marido en un punto determinado) y alejarse de “ese ‘muro’ que casi todos los atletas tienen en el kilómetro 30 y yo, en el 29. Una vez superado, ya todo es cabeza. Me repito a mí misma que puedo con todo a pesar de todo. Que estoy más fuerte que nunca y muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Siempre he sido muy dura conmigo misma pero he evolucionado, voy a exigirme menos y a disfrutar más”. Hazlo, Paula. Como esas casi 3.000 mujeres únicas que, como tú, han completado las seis maratones más importantes del planeta.

TERAPIA CON MARIÁN ROJAS ESTAPÉ

Periodismo, empresa, moda y deporte son los cuatro pilares sobre los que se sustenta el éxito de Paula. Más de medio millón de seguidores aplauden sus estilismos, sus entrenamientos y su determinación para emprender. Hace un año desveló que había sufrido abusos sexuales en su infancia y compartió los beneficios que ha supuesto para ella la terapia con la psiquiatra Marián Rojas Estapé.