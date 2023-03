Patri Guijarro: “Nunca dejaremos de luchar por nuestros derechos”

A sus veinticuatro años oficiales (Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1998) podríamos sumarle otros tantos por lo vivido en lo personal y lo deportivo. Siempre titular en el césped y pocas veces en los medios, es un cerebro imprescindible en el centro del campo. De ella dijo la que fue su compañera y capitana, Vicky Losada, que “parece que lo ve todo antes”. Patri Guijarro sonríe con el balón en las manos. Está sentada junto a mí, en un banco de uno de los vestuarios de la Ciutat Esportiva. “Es verdad que tengo una fotografía en la cabeza de mis compañeras y del rival. Me gusta anticiparme”.

Al otro lado de la pared, los veteranos se duchan tras el ‘partidillo’ semanal. Una situación inusual hace unos años y que ellos, por edad, jamás han vivido. La eclosión del fútbol jugado por mujeres les pilló retirados y aunque el logro de poder convivir en un mismo espacio es remarcable, para la centrocampista del Barça Femení “aún falta mucho por conseguir. Muchas veces tengo la sensación que damos un paso adelante y dos atrás. Ojalá me dé la carrera para ver que hemos conseguido la igualdad pero me da a mí que no va a ser así”. Es inevitable recordar el episodio del ‘sírvase usted misma una medalla’ tras ganar la Supercopa. Patri muda el semblante. “Fue inaceptable. Y sí, refleja la realidad y la desigualdad respecto a nuestros compañeros”. En marzo la mujer gana en visibilidad y ella considera que “queda camino por recorrer pero el deporte, y el fútbol en concreto, está ayudando mucho al cambio de mentalidad de la sociedad. Nosotras mismas, por ejemplo, creo que queda claro que nunca dejaremos de luchar por nuestros derechos. Este mes y cada día del año”.

En estos veinticuatro intensos años, Guijarro sabe de duras y de maduras. Pero sientes, al escucharla y observarla, que está disfrutando mucho del camino. “Cuando me fui de casa siendo casi una cría, fue duro -reconoce-. Lo piensas muchas veces y te da respeto tomar la decisión. Sentí una mezcla de ilusión y de nostalgia. ¿Lloré? Sí, claro. Pero fue llegar, empezar a entrenar y a estudiar y se me pasó todo. Llegas al Barça y eso es cumplir un sueño. Costó pero ha valido tanto la pena…” Y aquí es donde se ha convertido en una de las futbolistas de referencia internacional aunque no se la reconozca en los premios más mediáticos. “Disfruto aprendiendo cada día. Mi objetivo es ser mejor jugadora y los reconocimientos individuales si tienen que llegar, llegarán”, asegura. A nivel colectivo, está contenta y atenta a la par. En las competiciones nacionales, el equipo va como un trueno y en el horizonte de este mes está la Champions, que también apunta alto. “Las sensaciones son buenísimas”, afirma contundente. Otra cosa es la selección española, con un Mundial en verano y quince jugadoras que han renunciado. Es un tema delicado que duele. Mucho. Patri reconoce que “costó hacer el comunicado. No es un aire que nos dio. Fue muy pensado”. Las han llamado caprichosas, chantajistas… “Te tienes que morder la lengua. ¿Capricho cuando estás renunciando a tu carrera y a defender a tu país? Solo pretendemos mejorar para ganar”, reflexiona la futbolista. La lucha diaria. La fortaleza mental que la sostiene. El creer en sí misma y en el colectivo. Qué veinticuatro años tan bien currados.

