Paddy, lección de autoestima

Paddy es la protagonista del Sport&Style de esta semana Sus miles de ‘followers’ siguen su día a día y su estilo de vida en @paddy.8 donde comparte rutinas junto a su pareja, el futbolista Marcos Llorente

Quizá fue nacer en Oxford lo que la convirtió en una persona tan inquieta intelectual y físicamente. Eso y compartir diez años de su vida con un deportista de élite y Keidi, Marqués y Ronnie, los tres perros de la pareja. Eso y querer transmitir a diario lo que sabía para mejorar la autoestima de las personas. “Me digo a mí misma muchas veces que cuando me quité los miedos, me llené de vida. Y eso es lo que quiero comunicar en este primer libro. No sólo se trata de adquirir hábitos saludables: hay que conseguir que éstos te hagan más fuerte y vayas a por todas. Me da mucha rabia que nos perdamos cosas por miedo. Potenciemos lo positivo y salgamos de la zona de confort porque de lo contrario, no avanzaremos”, explica Paddy contundente, a pesar de esa ritmo suave con el que acompaña sus respuestas.

Reconoce sin ambajes que “con mi prometido empezó todo”. Conocer a Marcos Llorente -“un hombre que es pura disciplina y constancia”- le cambió la vida. “Aunque mis padres me habían educado en los valores del deporte, con él empecé a entrenar, a cuidar mi alimentación y a formarme realizando cursos de nutrición deportiva, entrenamiento personal y suplementación. Entrenamos y nos cuidamos juntos”. Paddy ríe cuando le pregunto por esas sesiones en pareja: “Yo lo intento y me uno a su entrenamiento pero, la verdad, es que no llego a ese nivel. ¡Ni mucho menos! Pero lo pasamos muy bien y soy de las que insiste hasta que le sale”. Describe al futbolista como “una persona que da mucha luz a los demás. Es super disciplinado, constante y exigente. Si todo el mundo se entregara de esa manera a lo que hace nada podria salir mal. Disfruta de ello. Es duro, pero es su pasión. Le admiro muchísimo”.

Contenta con la que es su primera portada, con su nueva colección de ropa deportiva “con tallas y diseños para todas las mujeres” y con sus proyectos de futuro, se despide con el libro bajo el brazo y reconociendo “la ilusión que me haría estar en Barcelona firmándolo el Día de Sant Jordi”.

Su primer libro

Aún no sabes lo que vales (Ed. Espasa) es el primer libro que firma @paddy.8 El objetivo de Patricia es dar a conocer su perspectiva del amor propio, compartirlo con los lectores y disfrutar de todo su valor.

