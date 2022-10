Moda empoderada

Núria Tomás lidera Apolox, la 'no agencia'de comunicación, y una firma de ropa, Eggsoeggso Emprender y arriesgar le viene de sangre. Innovar y crear, de su propio ADN

A ella no le pesa el apellido. Todo lo contario. Está orgullosa de ser hija de quien es porque “me ha influido tanto y tan bien que soy valiente y emprendedora gracias a esos genes. He mamado la constancia, la perseverancia y el creer que uno puede con lo que sea. Por eso no tengo miedo”. Su padre es Enrique Tomás, el empresario que ha puesto su nombre al jamón y lo pasea por todo el mundo. “Un genio de personalidad arrolladora”, en palabras de su hija, que ha heredado la pasión por crear. Núria es poliédrica, curiosa e inquieta.

Además de sus dos hijos, bebés aún, ha parido una empresa de comunicación, “la ‘no agencia’, como nosotros definimos a Apolox” y una firma de ropa, eggsoeggso. Reconoce que “nacer en el seno de esta familia, tener las parejas y los amigos que he tenido y tengo e irme sola tantos años a Madrid me ha curtido. He atraído a personas empoderadas que cada una lleva su pasión al límite y he aprendido mucho de ellas”.

Desde 2009 y mientras estudiaba y trabajaba para la empresa familiar, le daba vueltas a diseñar una colección de moda unisex con “prendas intemporales, básicas, de mucha calidad y que pudieran pasar de padres a hijos y de éstos, a los nietos. Y siempre respetando el medio ambiente y alejándonos del consumismo excesivo”. Núria Tomás y Natalia Beciu, su socia desde hace un año, apostaron fuerte y ya han ganado. De entrada, sus chaquetas y sudaderas están en los armarios de muchos actores y futbolistas.

“Nos ha hecho mucha ilusión y es un orgullo -reconoce- saber que entre ellos hablan de la marca y la comparten con su gente. Detrás de cada diseño hay mucho trabajo y dedicación”. Así es como, desde hace unos meses, se ven por la calle esas prendas con dos huevos en la espalda o en el pecho que tanto llaman la atención. Llevan la firma de una mujer que sabe lo que es levantarse cuando amanece y cargar con mucha responsabilidad. Digna hija de su padre.

