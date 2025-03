Laura Ester, Gemma Mengual y Jéssica Vall, referentes

Retiradas ya de sus respectivas selecciones, la experiencia y las vivencias que las unen son un volumen completo de la enciclopedia de mujeres que han sumado decenas de medallas en una piscina, cada una en su especialidad. Sicronizada, natación y waterpolo. Gemma Mengual, Jéssica Vall y Laura Ester. Esta última, oro en París. Jess, que se clasificó en la prórroga y disfrutó como una loca de sus últimos Juegos Olímpicos. Gemma que asistió al renacer de un nuevo equipo que hoy lidera Andres Fuentes y del que ella es entrenadora artística del dúo mixto. Saben lo que es la presión elevada a la enésima potencia, la incomprensión de determinados cargos y la desigualdad en algunos -bastantes, diría yo- casos. Pero tras compartir con ellas una charla sin márgenes cargada de complicidad, te das cuenta que son unas ‘disfrutonas’ de lo suyo, que aman su disciplina hasta la extenuación y que se sienten orgullosas y responsables de lo luchado y de lo conseguido.

“Nos han faltado referentes a las tres. Si hoy podemos serlo para una sola niña, ya vale la pena”, dice Laura. A Jess le emocionó que “un niño, un chaval jovencito, me dijera que lo soy para él y que quisiera aprender conmigo. No es nada habitual que una mujer se convierta en un referente para un hombre. Un paso más”. Sonríe Mengual al escucharla. Ella, que apostó por un regreso a la competición arriesgando con un dúo mixto en natación artística, sabe mucho de ello. Incluso al revés, lo que es la vida. “Hemos trabajado duro, esa es la verdad. Y nadie nos ha regalado nada. Tengo interiorizado el sacrificio desde que empecé pero lo he vivido con naturalidad”, asegura. Sí, quizá porque no conoció otra opción, por eso la emociona ver que chicos como el campeón Dennis González vean en ella el espejo donde mirarse.

Las tres preferirían que no existiera el 8M pero, para Vall, “es una responsabilidad ponerle voz. Es cierto que hemos avanzado pero queda mucho camino por recorrer aún. Una parte de la sociedad tiene miedo de esta igualdad”. Laura Ester, considerada una de las mejores waterpolistas del mundo, explica que “nuestra visibilidad creció por los éxitos y porque el equipo masculino no ganaba. No sé que hubiera pasado si hubiéramos ganado los dos”. Y recuerda que “cuando nos llegó la ropa de viaje de las selecciones, no había colección femenina. Íbamos muy ‘oversize’”. Ríen sus compañeras y alzan las cejas que, traducido en palabras, sería algo así como “¡ay, si yo te contara”. Vivencias tienen para aburrir pero, café en mano y tras varias horas juntas reconocen que, poco a poco y gracias “a la lucha y al esfuerzo de todas, vamos avanzando. Eso sí, siempre alerta”. Llegan los postres. “Cinco, como los aros olímpicos”, aplaude Jéssica. Son mujeres valientes. Que se lo digan a Gemma Mengual, que volvió a la élite con dos hijos viéndola desde la grada de Río’16. “Mucho queda por hacer en lo que a conciliación se refiere. Mi primera retirada fue porque no tuve el apoyo necesario”. Ester y Vall ni se planteaban la maternidad compitiendo al más alto nivel. La lucha continúa.

Momentos compartidos en el hotel W Barcelona

