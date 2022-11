Isabel del Barrio: “El mayor reto es moverse”

Isabel del Barrio cerró la puerta del despacho de una de las firmas de moda más importantes del mundo y se calzó las zapatillas de ‘runner’ "Me gusta enseñar y motivar, estar en contacto con la gente y animarla a que incorpore el ejercicio físico en su día a día"

Cerró la puerta del despacho de una de las firmas de moda más importantes del mundo y se calzó las zapatillas de ‘runner’. Los pies los tenía marcados por años y años de danza clásica, disciplina de la que aprendió “la pulcritud y el sacrificio. Sin el ballet no sería lo que soy. Ojalá pudiera tener otra vida solo para bailar”. Isabel del Barrio es pura pasión, educación y motivación. Sabe como convercerte de que “hay que moverse. Como sea. Andando, corriendo, en bicicleta, nadando…”. Menciona todo aquello que la hace feliz y que la ha convertido en una triatleta y entrenadora de referencia. “Me iba sola a correr por el barrio cuando era una niña. Necesitaba y me gustaba moverme. Lo que sientes después de practicar ejercicio físico es casi inexplicable pero sí demostrable científicamente. Te sientes mejor. Mucho mejor”, asegura.

Más información Más información Moda empoderada

Cuenta con una doble licenciatura universitaria además de su postgrado posterior en la Politécnica de Madrid (INEF) de Especialista de Entrenamiento Personal. “La empresa me encantaba, sí, pero pasé del sueño ser una Ally McBeal a aterrizar de bruces con una realidad que no respondió a las expectativas. Aquello no era para mí así que, hace diez años y en los inicios de los blogs de moda, vi que no había nada relacionado con el deporte y me lancé”. Coincidió con “el crecimiento exponencial de la mujer en el deporte popular. @onmytrainingshoes caló muy bien. Me gusta enseñar y motivar, estar en contacto con la gente y animarla a que incorpore el ejercicio físico en su día a día. La esencia del entrenamiento es el contacto con los deportistas”.

Isabel del Barrio sabe que queda mucho camino por recorrer y muchas zapatillas por quemar. “El último informe de la OMS -explica- señala que hemos mejorado pero aún falta un montón. El confinamiento nos abrió los ojos pero cuesta dar el primer paso. Cualquier profesional del ámbito médico te dice que la mejor medicina es practicar deporte. Moverse. Ese es el mayor reto. Hazlo como quieras pero engánchate a alguna actividad. Por tu bienestar y por tu salud mental”.

EQUIPO QUEBRANTAUESOS

Isabel compitió en La Quebrantahuesos 2022 con un equipo exclusivamente femenino capitaneado por la campeona de enduro y XCE Sandra Jordà. Sólo el 2% de los participantes son mujeres y YOPRO, patrocinador oficial de la prueba, quiso apoyar y dar visibilidad a las deportistas.

Pedes encontrar la versión en PDF en el siguiente enlace. SPORT&Style