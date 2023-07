Iris Tió, ha nacido una estrella

Un posado que nos retrotrae a los años 50 y una nadadora que representa el futuro de la natación sincronizada española Con apenas veinte años, ha vuelto del Mundial de Fukuoka con tres medallas conseguidas en equipo, con el dúo y en solitario. Todas ellas la sitúan en la rampa de salida de sus segundos Juegos Olímpicos en París. Será un referente. Al tiempo.

Estética de beisbol y la canción Proud Mary de Tina Turner como banda sonora. El dúo femenino de natación sincronizada enamora al público y doblega al jurado. El equipo español de sincronizada consigue una medalla de oro -que sólo unos cuantos veían posible- y completa la terna el solo técnico de Iris, que se lleva el bronce. Hace apenas veinticuatro horas que ha aterrizado con el jet lag y la ilusión a partes iguales, Tió se enfrenta a su primera portada tras el éxito.

Tan sólo una semana antes, decía Gemma Mengua en Sport & Style sobre ella que “tiene un talento brutal y es muy trabajadora. Siempre está dispuesta a aprender y la veo en el camino correcto. Todo el mundo la mira y ya se la tiene en cuenta. Acabará siendo un referente en el mundo de la sincronizada. Seguro”. A Iris le emocionó mucho leer esto a miles de kilómetros. “Quería ser como ella desde niña -reconoce-. La vi por la ‘tele’ y me dije a mí misma: ‘Voy a hacer lo mismo’”. Y a conseguirlo, añade quien esto firma. Porque después de verla en acción, ya sea en competición o en este ‘shooting’, se confirma el poderío de una joven a la que la natación sincronizada le ha dado la vuelta como persona y como deportista.

Hija única de un matrimonio de músicos, aunque Iris Tió crea que no tiene influencias familiares el arte la ha rodeado desde que nació. Su abuela era compositora de música contemporánea y su entorno más próximo la dejó volar. Mejor dicho, nadar. “Desde muy pequeñita sé lo que es el sacrificio y el esfuerzo -explica- pero me hace muy feliz todo lo que hago. Mi apoyo en el ‘solo’ es mi equipo y mi equipo es mi ‘todo’. Compartimos tanto y llevamos tantos años juntas que no imagino mi vida sin ellas. Ganar la medalla de oro fue increíble. Pero, cuidado. No hay que confiarse. El nuevo reglamento nos ha ido bien pero no podemos decir que vamos a ganarlo todo. Nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos de París y estas medallas nos motivan muchísimo, pero sin darlo todo por ganado. Al contrario. Debemos seguir entrenando y trabajando a tope sin pensar en lo que hemos hecho sino en lo que nos queda por hacer”.

Le pido a Iris Tió que se defina. Mira a su alrededor. Tan tímida, tan joven y tan potente. “Artística, expresiva, elegante…”, dice vergonzosa. Sólo tiene veinte años y ha llegado de Japón con tres medallas colgando del cuello. Es inteligente, educada y sobria. Sabe que debe gestionar el éxito desde la humildad, pero es consciente de la trascendencia de lo conseguido. “Vivo deprisa y no tengo tiempo de aburrirme. Me gusta esta vida, viajar, conocer culturas… La ‘sincro’ me ha dado esta posibilidad y la disfruto pero con los pies en la tierra y sabiendo que, a partir del 21 de agosto, se acaban las vacaciones y vuelvo a los entrenamientos”, explica desde la madurez. Allí la esperará de nuevo Mayu Fujiki, la entrenadora “increíble, profesional, organizada y empática de la que tanto aprendemos” y el objetivo olímpico. En el agua y en casa suena la música. Y ella la baila y la interpreta. Ha nacido una estrella.

